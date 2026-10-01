La Policía detuvo a dos sujetos y recuperó objetos

Los procedimientos permitieron esclarecer dos ilícitos, con la colaboración de la comunidad

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a dos sujetos, uno de los cuales está acusado de dañar un cajero automático del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

En la noche del domingo, una mujer de 37 años denunció que desconocidos ocasionaron daño en la reja de la ventana de su inmueble, ubicada en el barrio Las Orquídeas y sustrajeron una mochila que contenía varios bienes.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Robo” y de inmediato los policías se abocaron a las tareas investigativas.

Luego, alrededor de las 12:10 horas del lunes último, en la calle Oclepo y avenida Esteban Laureano Maradora, detuvieron al presunto autor del ilícito, recuperaron una notebook denunciada como sustraída y la investigación sigue para secuestrar los demás objetos.

Por otra parte, en la mañana del lunes, los integrantes de la fuerza provincial investigaban una causa judicial por el delito de “Daño”, ocurrido en la madrugada sobre uno de los cajeros automáticos ubicados en el barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Durante el trabajo de campo, cerca de las 11:00 horas, frente a la manzana 61 del barrio 20 de Julio, detuvieron a un sujeto de 21 años, sindicado como responsable y secuestraron prendas de vestir y una gorra, que habría utilizado en el momento del acto vandálico.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.