Con éxito se concretó la Odisea Trail Circuito Las Naciones organizada por la Municipalidad

Con más 700 corredores en carrera, el bosquecillo fue el escenario de la primera edición del Odisea Trail-Circuito de las Naciones, una competencia de trail running que reúne a atletas argentinos y paraguayos en un mismo recorrido.

Pese al clima adverso, los corredores participaron con entusiasmo de este desafío y compartieron una hermosa jornada.

El intendente Jorge Jofré encabezó el acto de premiación junto a la presidenta del Kings Trail Club Juana González.

“Estamos muy contentos porque este evento, además de ser deportivo, también hemos recibido visitas de Paraguay, que han participado como así también del interior provincial. Seguimos impulsando el deporte, el turismo y la integración entre pueblos hermanos.”, dijo Jofré

La carrera nació del convenio de cooperación que la Municipalidad firmó con Kings Trail Club, de Paraguay, para trabajar en conjunto en deporte, turismo e intercambio entre ambas orillas. La organización está a cargo del club paraguayo y de la Subsecretaría de Deporte y Turismo municipal.

Cabe destacar que, Kings Trail Club terminó tercero en el Campeonato Nacional de Trail organizado por la Federación Paraguaya de Atletismo en 2025, y fue subcampeón masculino por equipos en la modalidad de larga distancia.

Las dos distancias se corrieren dentro del bosquecillo. En los 7 kilómetros mandan la velocidad y la intensidad desde la largada. En los 14, la resistencia y la administración del esfuerzo pesan más que el ritmo.

El terreno no regala nada. Tramos de barro, monte cerrado y senderos que obligan a cuidar cada paso.

Corredores individuales y equipos locales y regionales se anotaron a través de la plataforma Servicronos, que también tiene a su cargo el cronometraje.

Formosa suma así un nuevo punto de encuentro con Paraguay, esta vez desde el deporte.



