Las Lomitas: La Policía halló bienes sustraídos del predio de la Sociedad Rural

• La rápida labor investigativa permitió hallar y secuestrar los objetos, que estaban ocultos en inmediaciones de una estancia ganadera

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Las Lomitas recuperaron una motosierra y un motor elevador de agua, que desconocidos se llevaron días atrás del predio de la Sociedad Rural de esa localidad.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el encargado del lugar, quien informó sobre la sustracción de ambos elementos.

A partir de allí, el personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron reunir información relevante para establecer la posible ubicación de los bienes.

Con los datos obtenidos, el lunes último a las 17:30 horas, los policías llegaron hasta las inmediaciones de una estancia ganadera, donde encontraron dos bolsas de consorcio ocultas entre las malezas.

Al verificar su contenido, hallaron una motosierra de gran tamaño y un motor elevador de agua.

Luego los elementos fueron cotejados con el denunciante, quien los reconoció como propiedad de la Sociedad Rural.

En consecuencia, se procedió al secuestro de los objetos, que quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



