Detuvieron a dos hombres y recuperaron una motocicleta

• Ambos procedimientos fueron en el marco de distintas causas judiciales

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a dos hombres: uno por registrar pedido de captura por “Violación de domicilio y daño” y el segundo acusado de la sustracción de una motocicleta Cronos Classic del barrio Virgen de Lourdes, rodado que también fue secuestrado.

Durante varios días, los investigadores realizaban trabajos de campo, en el marco de una causa judicial por “Violación de domicilio y daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Tras un amplio trabajo investigativo, en inmediaciones de una vivienda ubicada en el barrio San Juan Bautista de esta ciudad, los policías localizaron y detuvieron al sujeto, cuando salía del inmueble.

En otro procedimiento, los policías intervinieron a raíz de la denuncia formulada por una joven, quien informó la sustracción de su motocicleta del interior de su departamento, ubicado en un complejo de alquileres del barrio Virgen del Lourdes y sindicó como presunto autor del hecho a su expareja.

A partir de las tareas investigativas, los investigadores llegaron hasta el barrio San Agustín, donde detuvieron al sujeto y secuestraron la motocicleta denunciada como sustraída.

En ambos casos, detenidos y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.