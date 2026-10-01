Detuvieron a un joven por atacar a un hombre en el barrio Namqom

• La víctima sufrió una grave lesión en la cabeza y fue derivada al Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría Namqom, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido, aprehendieron a un joven de 23 años, sindicado como presunto autor de una agresión con arma blanca que dejó a otro hombre con una fractura de cráneo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 horas de este domingo en el barrio Namqom y, en medio de las recorridas preventivas, los uniformados tomaron conocimiento de la presencia de un herido en inmediaciones de la manzana 12.

De inmediato, una comisión policial acudió al lugar y constató que un vecino de 24 años presentaba una herida cortante con abundante sangrado en la región frontal de la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, los policías brindaron asistencia y lo trasladaron hasta el centro de salud del barrio Namqom, desde donde fue derivado al Hospital Distrital N° 8.

Luego los profesionales médicos confirmaron que la víctima presentaba una fractura de cráneo, por lo que se dispuso su derivación al Hospital Central para recibir atención especializada.

En forma paralela, los uniformados iniciaron las tareas investigativas y llegaron hasta el barrio Lote Rural 67.

Con esos datos, los policias desplegaron un operativo en ese sector de la ciudad, logrando localizar y detener al sospechoso, de 23 años, en inmediaciones de la manzana 9, quien fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, dieron intervención a los integrantes de la Dirección General de Policía Científica para las diligencias, mientras continúan las tareas investigativas destinadas al total esclarecimiento del hecho.

Por el caso, se inició una causa judicial caratulada como “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.







