Firmaron convenio para reintegros en compras con la billetera virtual “Onda” dentro de SAF





Durante la firma del convenio entre el Gobierno provincial y el Banco Formosa, dieron a conocer los alcances que este acuerdo tendrá a partir de este jueves 22.El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, participó de la firma de un convenio con el Banco Formosa en el marco del Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña, un acuerdo que permitirá reintegros en compras con la billetera digital “Onda”.Tanto las pymes como los productores y los consumidores gozarán de este beneficio que entrará en vigencia a partir del jueves 22 y se extenderá hasta fin de año, según se indicó durante el acto celebrado en la mañana de este martes 20 en el local de SAF ubicado en la avenida Arturo Frondizi 3465 de la ciudad capital.En lo suscripto se contempla una devolución del 10%, con un tope de 50 mil pesos para el comerciante. Mientras que para los consumidores será el mismo porcentaje, pero con un tope mensual de 20 mil pesos.En las jornadas de comercialización de martes y jueves en SAF regirá la devolución, que es instantánea y se podrá visualizar en el saldo de la misma billetera digital.Además de esto, se sumaron al programa dos pymes nuevas. Por un lado, una productora de huevos de la ciudad de Clorinda, obtenidos de gallinas criadas a campo. Y por el otro, una empresa local dedicada a la producción de dulce de batatas, la cual forma parte de las industrias que se encuentran en el Parque Industrial capitalino.Durante la presentación de este nuevo acuerdo, el ministro Ibáñez brindó declaraciones a la prensa que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde afirmó: “Este es un acto muy importante para las familias formoseñas”.Puso en relieve el convenio con el Banco Formosa a través de una de las herramientas con las que dispone la entidad bancaria, señalando que “aquí estamos reflejando algo que es muy importante: el PAIPPA”, puesto que son alcanzados con este beneficio los productores, quienes “todos los días del año están en sus chacras produciendo y formando parte de los canales de comercialización que ha habilitado el Gobierno provincial”.De esa manera, resaltó el canal de comercialización generado a partir de SAF porque permite terminar con la intermediación, que “es lo que lleva los precios a las nubes, llegando directamente del productor a la mesa de los formoseños los alimentos básicos de la canasta”, como las frutas, las verduras, las hortalizas, los huevos y la variedad de carnes que integran esta política pública.En suma, realzó que se trata de un conjunto de “productos formoseños de muy buena calidad y a bajo precio”.En ese punto, incluso fue más allá en su análisis, diciendo que, teniendo en cuenta el contexto “tan bravo y difícil” que acontece en la República Argentina, “si el Estado no está presente en la comercialización como también en la producción, es imposible que estos productos puedan llegar” a las familias.Del mismo modo, si no existieran “políticas activas”, tampoco el pequeño productor paippero podría ofrecer sus productos en estos espacios generados a partir de la “mano solidaria”, desde “el pensamiento del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán”, afirmó contundente.En ese sentido, no dejó de señalar la importancia del sector privado, el cual también participa de estas acciones, como se evidencia con la inclusión de las pymes.A su turno, el gerente comercial del Banco Formosa, Manuel Coco, dijo estar “muy feliz” por participar de este programa, donde “nosotros nuevamente vamos a estar apoyando tanto al comerciante como al productor como al consumidor a través de la billetera virtual ‘Onda’”.Esta nueva firma se inscribe dentro de otras también celebradas con el Gobierno provincial, como “Vuela al Cole”, la canasta navideña, etcétera, por lo tanto, “esto significa una gran ayuda y alivio para el consumidor como para la empresa o comercio”.En el mismo sentido se expresó el titular del programa SAF y subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, quien también participó de esta firma tan importante.