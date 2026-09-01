Obras públicas: La planta potabilizadora que se construye en Posta Cambio Zalazar tiene un avance importante

La obra de agua potable bajo la órbita del SPAP permitirá una mejor calidad del servicio para los habitantes de esa comunidad del interior provincial.

En la pequeña localidad de Posta Cambio Zalazar, situada en el Departamento Patiño, en la provincia de Formosa, a pedido del pueblo, y tal como había sido anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, está en plena construcción la nueva planta potabilizadora, con un importante grado de avance que ronda el 70%.

Así lo resaltó el presidente de la Comisión de Fomento Meliano Acosta, quien además puso en relieve la continuidad de la obra pública en la provincia por decisión del primer mandatario, en un contexto de paralización total a nivel nacional.

En el ámbito del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) “es una obra muy importante, que es anhelada”, sostuvo, ya que redundará en una mejor calidad del servicio de agua potable para sus habitantes.

Asimismo permitirá “el aprovechamiento de otra obra, como es la del río del Norte”, indicó, puesto que “esa agua que viene del río Pilcomayo, llegando a la comunidad de El Descanso que luego transita hasta Posta Cambio Zalazar, siendo alrededor de 60 kilómetros de trayecto. Además, teniendo como destino Fortín Lugones y San Martín Dos”.

En resumen, posibilitará que “ese caudal llegue al reservorio que tenemos en la localidad” para después seguir el proceso de potabilización en la planta.

A esto se suma el hecho también de que la mano de obra es otro de los puntos fundamentales que trae aparejada la obra pública, “como en este caso obreros ocupados en la construcción de dicha planta”, hizo notar Acosta.

Y, con respecto al avance de su ejecución, “producto de la decisión del gobernador Insfrán, está oscilando en el orden del 70%”, indicó.

Reclamo a Vialidad Nacional

En otro orden de temas, se refirió a cómo se encuentra la Ruta Nacional N° 86, la cual denunció que está “en un estado de abandono, en particular, en el tramo que va desde Posta Cambio Zalazar hasta Guadalcazar”.

Se trata de un trayecto de 120 kilómetros, donde advirtió que, “de ambos lados de las banquinas, hay abundante vinal que llega incluso hasta el pavimento, poniendo en riesgo la seguridad vial” cuando se transita por allí. Incluso, sumó que sobre esa ruta, a la altura del acceso a El Remanso, “es imposible pasar” por las dificultades que acarrea lo alto de los arbustos.

Entonces, ante esto, “el pedido de las localidades de El Remanso, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, San Cayetano hasta Guadalcazar, es que en todo ese trayecto que los vinales cubren la cinta asfáltica, urge que se ocupe de ello la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”, reclamó.

Y remarcó que lo solicitado es en nombre de “todos los habitantes” de esa región del interior provincial que “se sienten abandonados por el Gobierno nacional” libertario del presidente Javier Milei.







