21° aniversario del Hospital El Potrillo

El efector sanitario del Departamento Ramón Lista cumple un nuevo año al servicio de las familias, con una labor centrada en el acceso equitativo a la salud y el respeto por la identidad cultural de las comunidades originarias.

El Hospital de la localidad El Potrillo está ubicado en el Departamento Ramón Lista, dentro del Distrito Sanitario I. Este sábado 10 de octubre, conmemoró el 21° aniversario de su inauguración, llevada a cabo por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán en el año 2005.

Puesto en funcionamiento para brindar completos servicios a la población, en esta fecha reafirma su compromiso con una atención pública, gratuita e integral, que contempla las particularidades sociales, culturales y sanitarias de las comunidades de esta zona del oeste formoseño.

Atento a esta celebración, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un especial saludo a todo el equipo de salud de este efector sanitario y expresó su reconocimiento por la tarea que desarrolla diariamente, destacando la vocación de servicio, el profesionalismo y el compromiso demostrado a lo largo de estos 21 años,con el cuidado de la salud de las familias.

Asimismo, puso en valor el rol que tiene este hospital en el fortalecimiento de la red sanitaria provincial, especialmente en lugares donde la presencia de los equipos de salud resulta fundamental para garantizar el acceso a las prestaciones, acompañar a las comunidades y brindar respuestas oportunas, respetando sus costumbres, saberes y formas de organización.

Salud pública con enfoque intercultural

A lo largo del año, el Hospital de El Potrillo desarrolla acciones de promoción, prevención y asistencia destinadas a acercar los servicios sanitarios a la población.

Estas intervenciones adquieren especial relevancia en una región caracterizada por la presencia de comunidades originarias, donde el trabajo sanitario requiere cercanía, escucha y reconocimiento de las particularidades culturales de cada población. La presencia de los trabajadores de salud en el territorio permite fortalecer los vínculos con las familias, promover la confianza en los servicios y facilitar el acceso a controles y tratamientos.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sostiene una política sanitaria que reconoce la salud como un derecho y promueve una atención integral, equitativa y territorial, con especial consideración por la diversidad cultural de la provincia.

En este nuevo aniversario, desde la cartera sanitaria provincial se distingue la tarea fundamental que realiza este nosocomio, demostrando un compromiso cotidiano con los vecinos, sobre todo, con quienes viven en las comunidades originarias, contribuyendo a consolidar una salud pública cercana, inclusiva y respetuosa de las identidades culturales, en el marco del Modelo Formoseño.



