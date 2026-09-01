Zanin destacó el crecimiento de Laguna Naineck en su centenario
El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, participó, invitado por el Poder Ejecutivo Provincial, del acto central por el centenario de la localidad de Laguna Naineck y de la EPEP N.º 61 “Don Félix Ergasto Ramírez”.
La ceremonia, encabezada por el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, incluyó un colorido desfile cívico, cultural y tradicional que reunió a toda la comunidad.
Zanin destacó el crecimiento sostenido de Laguna Naineck, el esfuerzo de sus habitantes y el acompañamiento del Estado provincial para impulsar su desarrollo productivo, económico y social.
“Celebrar estos cien años fue también reconocer la historia de un pueblo trabajador que continúa creciendo, generando oportunidades y aportando al desarrollo de nuestra provincia”, expresó el presidente de la FEF.