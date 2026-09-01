Los primeros productos de la temporada ya se encuentran disponibles en el Mercado Frutihortícola

Con el inicio de la temporada de producción y comercialización de frutas de estación, comenzaron a ingresar al Mercado Frutihortícola de la ciudad de Formosa las primeras partidas de sandías, melones y otros productos de la familia de las cucurbitáceas, provenientes principalmente del centro oeste de la provincia.

Desde la administración informaron que los comerciantes temporales y productores que ingresen sus productos deberán acercarse a la oficina para regularizar su situación administrativa y cumplir con las normativas vigentes. El Mercado permanece abierto de lunes a sábado, de 6 a 14 horas, ofreciendo a los vecinos productos frescos y de producción regional.

El encargado del Mercado, Ing. Zoot. Osvaldo Alejandro García, explicó que desde esta semana estos productos ya están disponibles para los vecinos y destacó que la producción formoseña de sandías y melones vuelve a comercializarse como primicia hacia distintos mercados del país, entre ellos Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Salta.

“Desde ayer en adelante y seguramente en esta semana y la próxima ya van a estar viniendo varios comerciantes que están trayendo estos productos frescos de muy buena calidad y con buenos precios que van a estar disponibles, que ya están disponibles para nuestros vecinos. Así que eso es lo nuevo y de la misma forma también que nuestro mercado Frutiortícola cuenta con 25 comerciantes que ya vienen trabajando hace mucho tiempo en estas instalaciones ofreciendo una diversidad de productos para los vecinos. Que van desde frutas de estación, verduras, verduras que se producen en nuestra provincia, en nuestra región y que se producen en nuestra ciudad también”, explicó el García.

“Todo esto siempre enmarcado en la gestión de nuestro Intendente, Jorge Jofre que nos dio la confianza y la dedicación para que podamos llevar adelante con todo el equipo acá del Mercado Frutihortícola porque estamos hablando de que acá somos aproximadamente entre 20 y 22 personas las que trabajamos desde la seguridad, gente de maestranza, equipos administrativos, equipos técnicos y desde la coordinación llevar adelante este trabajo tan lindo que nos toca”, cerró.

En este marco, desde la administración del Mercado se informó que los comerciantes temporales y productores que se acerquen a comercializar sandías, melones, zapallos y otras frutas y verduras deberán presentarse en la oficina administrativa para regularizar su situación, tanto en lo relacionado con la documentación como con el uso de las instalaciones y los espacios destinados a la comercialización.

García señaló que esta medida forma parte de un proceso de ordenamiento y organización administrativa del Mercado, iniciado con reuniones junto a los comerciantes que poseen puestos permanentes. La intención es que quienes ingresan de manera transitoria para ofrecer su producción también cuenten con un espacio asignado y cumplan las mismas normativas y obligaciones establecidas para los comerciantes permanentes.



