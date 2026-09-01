Cuadrillas municipales trabajaron en desagües y calles de la ciudad

El mantenimiento preventivo de los desagües pluviales encabezó el miércoles la agenda de trabajo de la Municipalidad, que además avanzó con el arreglo de calles y tareas de limpieza en distintos barrios. Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativas de trabajo.

En el barrio Don Juan, las cuadrillas hicieron cuneteo manual con carga directa y colocaron tubos de hormigón en los cruces de calles.

El cuneteo manual se repitió en el barrio 16 de Julio, donde también se limpiaron los cruces y la traza de las calles, y se perfiló la superficie.

En el barrio Eva Perón se combinó el cuneteo manual con el mecánico. Allí, además, se perfilaron las calles y se levantaron los esquineros.

Las arterias internas del barrio Sagrado Corazón recibieron limpieza de traza y perfilado, con relleno y compactación del suelo.

Mientras tanto, otras cuadrillas recorrieron distintos barrios de la zona norte para limpiar las bocas de tormenta del sector, una tarea clave para que el agua escurra sin inconvenientes cuando llegan las lluvias.



