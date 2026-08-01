Una nueva edición de la Feria Emprendedora reunió a productores locales en el Palacio Municipal

El sector del Palacio de la Intendencia, sobre calle San Martín casi avenida 25 de Mayo, fue escenario este sábado de una nueva edición de la Feria Emprendedora que organiza la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la ciudad de Formosa.

La propuesta se extendió desde las 18 y hasta las 22, con puestos de artesanías, gastronomía, plantas y reventas atendidos por trabajadores y trabajadoras de distintos barrios de la capital.

Durante toda la tarde los vecinos recorrieron los stands, consultaron precios y conversaron con quienes elaboran cada producto.

Cestería y flores en yute, panificados y budines caseros, plantines y plantas con flor: la variedad de rubros volvió a mostrar el abanico de oficios que sostiene el sector emprendedor formoseño.

En esta edición participó la Cámara de Emprendedores de Formosa, que instaló un stand informativo y sumó la presencia de emprendedores asociados de diferentes rubros.

El espacio funcionó como punto de consulta para quienes buscan asesoramiento, quieren asociarse o están dando los primeros pasos con un proyecto propio.

La feria no se agota en la venta. Es también el lugar donde el emprendedor muestra su trabajo, mide la respuesta del público y ajusta lo que produce.

La Feria Emprendedora transita su noveno año consecutivo y se consolidó como una cita fija del calendario de fin de semana en la ciudad, con ediciones que rotan entre el Palacio Municipal, el Espacio Emprendedor, plazas y avenidas de distintos sectores.

La Feria Emprendedora forma parte de una política sostenida de acompañamiento al trabajo independiente y a la producción local, y que la programación de las próximas ediciones se difunde por los canales oficiales del municipio.







