Un motociclista perdió la vida al colisionar con un montículo de tierra

• Ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del kilómetro 10,7, en jurisdicción de Colonia Yatay

Un hombre de 43 años que circulaba a bordo de una motocicleta Corven Triax de 150 cilindradas, por cuestiones que se tratan de establecer colisionó un montículo de tierra, cayo de la moto y falleció en el lugar.

El lamentable hecho ocurrió el sábado alrededor de las 23:45 horas cuando los policías de la Comisaria Misión Laishí, verificaron un siniestro vial sobre ruta provincial N° 5 en inmediaciones de Colonia Yatay.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron la presencia de un hombre tendido sobre una calle de tierra, junto a una motocicleta marca Corven Triax, de 150 cilindradas.

En el lugar se hizo presente personal de salud, quienes confirmaron el deceso de la víctima.

La situación fue informada al Juez de Instrucción y Correccional N° 5, quien dispuso que se realizara las actuaciones pertinentes al caso.

Por otra parte, se contó con la colaboración del personal de la Dirección de Policía Científica, de la Ciudad de Formosa, quienes documentaron la escena del hecho.

Como así también integrantes del Cuartel Central de Bomberos trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la morgue judicial a fin de realizar la autopsia correspondiente.

Finalizada las actuaciones se trasladó la motocicleta hasta la dependencia policial y se continuaron las tareas investigativas.

La víctima fue identificada como Pascua Mario, de 43 años, y su causal de muerte determinado por el forense judicial fue por “Parocardiorrespiratorio no traumático, insuficiencia cardiaca” quien finalizada las diligencias fue entregado el cuerpo a sus familiares para exequias.