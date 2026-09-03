Un hombre fue hallado sin vida en la Colonia Originaria Osvaldo Quiroga

• Otro sujeto se hizo presente ante la Policía y manifestó haber agredido a la víctima

Efectivos de la Comisaria San Martin Dos tomaron conocimiento del hecho en dicha colonia originaria y encontraron a un hombre sin vida; por otra parte, integrantes de la Subcomisaria Fortín Lugones demoraron a un hombre que se presentó y comentó lo ocurrido.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 02:45 horas cuando los policías tomaron conocimiento de un herido de arma blanca.

Al llegar al lugar observaron a un hombre sin vida, el cual momento después personal de salud, confirmó el fallecimiento del sujeto.

Más tarde uniformados de la Subcomisaria Fortín Lugones informaron que en la dependencia se presentó otro sujeto quien afirmaba haber participado en el hecho.

El sujeto comentó que agredió a la víctima con un arma blanca, la cual también hizo entrega a la prevención y se secuestró.

La situación fue informada al Juez y Fiscal intervinientes del Juzgado de Instrucción con asiento en Las Lomitas, quienes dispusieron se realizará las actuaciones pertinentes.

En el lugar también se contó con la colaboración del personal de la Delegación Policía Cientifíca y de Informaciones Policiales.

Las actuaciones continúan a fin de establecer fehacientemente la identidad de la víctima, determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y reunir los elementos de interés para la causa.