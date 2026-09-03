La Policía secuestró prendas, un arma de fuego y otros elementos vinculados a un asalto

• Los procedimientos se concretaron durante dos allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la investigación por el robo ocurrido en un supermercado de la segunda ciudad

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, dependiente de la Unidad Regional Tres, realizaron dos allanamientos con resultados positivos y secuestraron prendas de vestir, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma de fuego”, hecho que se encuentra esclarecido.

El primer procedimiento se llevó a cabo este domingo, alrededor de las 10:00 horas, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda, en un inmueble situado en inmediaciones de las calles Neuquén y Perú.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron un casco, un pasamontañas, una gorra de lana, prendas de vestir y un guante, elementos que guardarían relación con los utilizados por los autores al momento de perpetrar el hecho investigado.

Posteriormente, alrededor de las 14:04 horas, los policías dieron cumplimiento a una nueva orden de allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Primero de Mayo de esa ciudad, donde obtuvieron otro resultado positivo.

En ese lugar, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo revólver, calibre 22, el cual fue puesta a disposición de la Justicia por disposición de la magistrada judicial de turno.

Ambos procedimientos fueron realizados con la intervención y colaboración de efectivos de la Delegación Policía Científica Clorinda, la Subcomisaría Primero de Mayo y el Comando Patrulla, quienes brindaron apoyo durante las medidas judiciales.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones judiciales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes en el marco de la causa. (Con foto)





INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía recuperó una motocicleta y secuestró partes del rodado





• También se realizó un allanamiento en el barrio Villa Hermosa de la localidad de Ingeniero Juarez





Efectivos dependientes de la Unidad Regional Seis esclarecieron un hecho de hurto, durante la investigación y el aporte de vecinos, se allanó una vivienda y se secuestraron varios elementos de interés.

A raíz de una denuncia radicada ante la Comisaría jurisdiccional, un vecino informó que el pasado lunes personas desconocidas ingresaron a su domicilio sin ejercer violencia y sustrajeron una motocicleta Honda XR.

Ante esta situación, los uniformados realizaron las tareas investigativas correspondientes para el esclarecimiento del hecho, con el objetivo de brindar una rápida respuesta al damnificado.

En el marco de las tareas investigativas de campo y mediante la valiosa colaboración de vecinos, los efectivos obtuvieron información precisa que permitió establecer que el rodado podría encontrarse en un domicilio situado en el barrio Villa Hermosa.

Con los datos recabados, se dio intervención a la Magistratura correspondiente y se solicitó la pertinente orden de requisa domiciliaria, medida que fue autorizada y posteriormente ejecutada.

Durante el allanamiento, los efectivos constataron en distintos sectores del inmueble la presencia de un cuadro, motor y diversas partes correspondientes a una motocicleta de similares características a la denunciada como sustraída.

Tras la verificación de los guarismos de motor y chasis, se estableció fehacientemente que se trataba del rodado buscado. Asimismo, con la intervención de personal de Policía Científica, se determinó que otra motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar poseía ensambladas partes pertenecientes al vehículo sustraído.

En consecuencia, se procedió al secuestro de la totalidad de los elementos de interés, los cuales quedaron a disposición de la Justicia y fueron incorporados a la investigación.

Las diligencias continúan a fin de establecer la identidad y responsabilidad de los autores del hecho.



