Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un automóvil sobre la Ruta Nacional Nº 81

La víctima fue identificada como Claudio Galván

Un hombre de 42 años falleció luego de ser embestido por un automóvil Peugeot 208 conducido por otro sujeto a unos metros del acceso a la Colonia Aborigen Juan Bautista Alberdi.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 21:10 horas, cuando los efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo tomaron conocimiento sobre un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 81, entre los km 1405 y 1406.

Allí encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con graves lesiones y que estaba siendo atendido por personal médico, quienes determinaron que el sujeto se encontraba sin signos vitales.

Después, cerca de las 21:20 horas, los integrantes de la Comisaría Ibarreta informaron que un hombre de 63 años se presentó espontáneamente en la dependencia policial y refirió que minutos antes circulaba en su automóvil y protagonizó un siniestro vial frente al acceso a la Colonia Aborigen Juan Bautista Alberdi.

En consecuencia, con la colaboración de la Delegación Policía Científica se realizaron las actuaciones procesales en el lugar del suceso y se documentó fotográficamente los daños que presentaba el vehículo.

Por otra parte, el conductor fue sometido a prueba de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Centro de Salud de la Comunidad, donde el médico forense judicial informó como causal de fallecimiento "paro cardio respiratorio traumático", posteriormente fue entregado a sus familiares para exequias correspondiente.

Por el caso se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del siniestro.



