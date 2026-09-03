Rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta

• El rodado fue recuperado minutos después de la sustracción, tras un procedimiento realizado durante una recorrida preventiva

Efectivos de la Subcomisaria Guadalupe secuestraron una Honda XR, que fue sustraída en una cancha del barrio Fontana cuando observaron a dos sujetos trasladando la moto y estos al notar la presencia policial abandonaron la misma y minutos después se hizo presente en la dependencia el propietario a denunciar la sustracción, continúan las averiguaciones para dar con los autores del hecho.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas del sábado, cuando integrantes de la subunidad operativa realizaba recorridas preventivas y observaron sobre calle Pedro Freitas una moto Honda Titan al mando de un sujeto, llevando a otro como acompañante.

Este último a su vez llevaba al costado una motocicleta marca Honda, modelo XR, quienes, al ver a los uniformados, arrojan la motocicleta, dándose a la fuga por calle Pedro Freitas saliendo a la Avenida Néstor Kirchner.

Al verificar la motocicleta abandonada, los uniformados constataron que presentaba el tambor de encendido violentado y los cables de arranque unidos, además de documentación correspondiente al rodado, a nombre de su propietario.

Minutos más tarde, se presentó en la dependencia policial un hombre de 30 años, quien informó la sustracción de su motocicleta Honda XR desde una cancha de fútbol ubicada en esta ciudad. Asimismo, hizo entrega del cable y candado que se encontraban colocados en el rodado, constatándose que habían sido cortados mediante un elemento idóneo.

Ante ello, se solicitó la intervención de personal de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes.

El damnificado radicó la denuncia en la dependencia policial, mientras continúan las diligencias investigativas tendientes a establecer la identidad de los presuntos autores del hecho.