Solicitan prórroga para renovar pases libres del transporte para personas con discapacidad

Se requirió a los beneficiarios de los Pases Libres que no hagan un uso irregular de los mismos mediante la “SUBE Inclusiva”, pues esto, los perjudica a ellos mismos, con la necesidad de impulsarse reempadronamientos por el Municipio que tienen por objetivo evitar estos fraudes-La -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó al Intendente de la Ciudad, Jorge Jofré, que prorrogue el plazo para renovar los Pases Libres de transporte destinados a las personas con discapacidad, cuyo registro se inició este lunes y se extiende hasta el miércoles 30 del corriente mes y año, como así también, dada las extensas filas de personas que se constató por personal de esta Institución en la oficina ubicada sobre la calle Pringles, se proceda a colocar “puntos de hidratación”, con más la presencia de ambulancias para la atención de las mismas, máxime cuando quienes deben personalmente llevar adelante el trámite, se trata de personas mayores o con discapacidad, las cuales demandan un trato preferencial. Se aclaró que, si bien el día 30 de este mes vencen los plazos, en los hechos los beneficios continúan vigentes, como así también, se advirtió que, el Municipio no debe perder de vista, los múltiples trámites administrativos, estudios médicos y turnos, entre otros, para llegar a la Junta Evaluadora de Discapacidad, donde posteriormente se realiza una Junta Interdisciplinaria con diferentes profesionales de la salud que, evaluarán los antecedentes, así como a la persona, para recién determinar si le corresponde o no el Certificado Único de Discapacidad. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, no obstante, resaltó el esfuerzo financiero que lleva adelante el Municipio conjuntamente con la Empresa Fermoza, la que posee un modelo de organización público-privado diseñado directamente para nuestra Ciudad y que reemplazó el servicio privado que brindaba la firma Crucero del Sur. Agregó que, el otorgamiento de los pases libres significa 90 viajes mensuales gratuitos si el certificado (CUD) indica que la persona necesita circular con acompañante (viajan ambos gratis sin cargo de lunes a lunes) o 60 viajes mensuales gratuitos si el certificado indica que la persona se traslada por sus propios medios (sin acompañante), lo que implica un transporte diario de unas 200 personas aproximadamente, lo que llevado a la semana asciende a 1.400 y mensualmente 5.600, lo que se incrementa a unas 10.000 con acompañantes, constituyendo un fuerte esfuerzo financiero del Municipio para con este sector altamente vulnerable. Asimismo, Gialluca denunció que, para septiembre de 2026, la eliminación total del subsidio nacional al transporte público en el interior del país es un hecho consolidado, proceso que comenzó a principios de 2024 con la quita del -Fondo Compensador del Interior- por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei, quien únicamente mantiene subsidios específicos para las líneas de jurisdicción nacional que cruzan ambas fronteras interjurisdiccionales entre CABA y Provincia de Buenos Aires, además de los trenes y la asistencia directa a los usuarios vulnerables, mediante una Asistencia Directa al Usuario, a través de la Tarifa Social Federal (que otorga un 55% de descuento en la tarjeta SUBE a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, veteranos de la guerra de Malvinas, beneficiarios de la AUH, asignación por embarazo, entre otros, quienes deberían poder realizar este trámite en la ANSES Delegación Formosa o en Las Lomitas e Ing. Juárez, en los denominados Centro de Atención SUBE, presentando su DNI y tarjeta SUBE para generar un PIN que registra la tarjeta y activa la Tarifa Social, lo que nos ha llevado a requerir a la actual Titular de la UDAI Formosa, Yésica Torales, nos refiera horarios de atención, a quienes comprende actualmente este beneficio, así como si los adultos mayores u otros sectores reciben una asistencia personal en los diferentes puntos de atención para cumplir con los pasos que la ANSES ha establecido para obtener esta ayuda.