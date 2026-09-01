BP Ruiz Moreno: Promeuven canje "100 hoyas X 100 libros"

En el marco del Día de la Primavera y del Día de las Bibliotecas Populares, el Vivero “Mis hoyas lindas” y la Biblioteca Popular “Ruiz Moreno” lanzaron la campaña primaveral “100 Hoyas x 100 libros”

La idea es propiciar el canje de un centenar de plantas exóticas por la misma cantidad de títulos bibliográficos preferentemente nuevos, así como de autores formoseños. El intercambio se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre, en el horario de 8 a 20, en la sede de la entidad bibliotecológica más antigua de la provincia, sita en José M. Uriburu 241.

La iniciativa tiene por objetivo acrecentar por un lado el catálogo de escritores locales con el que cuenta actualmente la BP “Ruiz Moreno” y por otro promover la adopción de este tipo de plantas comúnmente conocidas como de “cera” por sus hojas firmes y brillantes.

Cabe destacar que las hoyas (conocidas popularmente como flor de cera o flor de porcelana) son un género de plantas tropicales perennes y trepadoras muy valoradas por su gran resistencia y belleza ornamental.

Sus flores de múltiples colores, tienen forma de estrella y una textura brillante que parece hecha de cera, porcelana o plástico. Se agrupan en ramilletes esféricos y desprenden una fragancia muy dulce que se intensifica al atardecer y durante la noche.

Cuenta con hojas carnosas dispuestas en un follaje semi-suculento , que les permite almacenar agua y soportar pequeños periodos de sequía. En la naturaleza crecen como plantas epífitas sobre los árboles usando raíces aéreas para sostenerse sin parasitarlos.

Son totalmente seguras y no tóxicas para perros y gatos. Con los cuidados adecuados, son plantas muy duraderas que pueden vivir durante décadas.