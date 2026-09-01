La conveniente “ceguera” de Zaiser “oculta el desguace educativo del Gobierno nacional”

La reciente denuncia pública de la diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Carla Zaiser, respecto a las designaciones en el Plan FinEs en el interior provincial, cae en un terreno tan trillado como intencionado: señalar supuestas irregularidades administrativas en la gestión local para evitar nombrar al verdadero responsable del vaciamiento de las políticas educativas, el Gobierno Nacional.

En un ejercicio de maliciosa omisión, la legisladora radical ataca el criterio de asignación de tutores en un programa territorial mientras evita pronunciarse sobre la asfixia presupuestaria que sufre la educación en las provincias. Zaiser prefiere rasgarse las vestiduras por la dinámica de selección de tutores, pero omite señalar que el Plan FinEs funciona hoy en Formosa con el mismo presupuesto nominal que en diciembre de 2023. Con más de un 400% de inflación acumulada entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la falta de actualización por parte del Ejecutivo Nacional deterioró de forma drástica el estipendio que perciben los docentes tutores además de las demoras sistemáticas en las transferencias de fondos hacia la provincia, lo que empeora la situación.

La consecuencia directa de este ajuste nacional no es un problema de "amiguismo", como pretende instalar la oposición, sino de supervivencia del programa: la asfixia económica provocó una reducción del 63% en el número de tutores, pasando de 190 en 2023 a apenas 69 en 2026. Esta poda drástica golpea de lleno en las trayectorias de cientos de jóvenes y adultos formoseños que dependen del Plan FinEs para saldar sus deudas pedagógicas y culminar la escuela secundaria.

Desinformación sobre la naturaleza del programa

En su afán de generar sospechas, la diputada también incurre en la tergiversación del propio funcionamiento del Plan FinEs. Como bien debería saber un legislador, las tutorías del FinEs no se rigen por el Estatuto Docente provincial, ya que son actividades de acompañamiento pedagógico acotadas en el tiempo. La selección de tutores se realiza en base a perfiles específicos requeridos para el abordaje de trayectorias discontinuas y por períodos breves.

Lo que la legisladora tampoco menciona es que el propio Gobierno Nacional recortó la duración del programa: mientras que hasta 2023 el Plan FinEs garantizaba un acompañamiento de 8 meses, las transferencias actuales de Nación solo alcanzan para financiar 4 meses de cursada en este 2026, reduciendo a la mitad el tiempo de aprendizaje de los estudiantes.

Un silencio cómplice ante el ajuste integral

La "preocupación" de Zaiser por la equidad educativa resulta difícil de sostener cuando se analiza su silencio ante el desmantelamiento de las herramientas de financiamiento federal. La diputada no ha exigido públicamente al Gobierno Nacional la actualización de los giros a las provincias, desconociendo la responsabilidad ineludible que tiene el Estado Nacional en la eliminación de asimetrías regionales para garantizar la equidad educativa.

En su balance, la representante de la UCR parece olvidar que la Nación:

• Eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el complemento por Conectividad, recortando directamente los ingresos de todos los educadores del país.

• No envía un solo pesopara comedores escolares a Formosa, transfiriendo todo el costo de la contención social a la provincia.

• Asfixió los programas de infraestructura y equipamiento pedagógico.

Criticar la distribución de la escasez mientras se es cómplice del ajuste de los recursos es una estrategia política deshonesta. Señalar la selección de un tutor pero guardar silencio ante la motosierra presupuestaria que destruye el salario docente, la nutrición en las escuelas y la permanencia de los adultos en el sistema educativo deja en claro que la denuncia de Zaiser no busca mejorar la educación formoseña, sino encubrir la responsabilidad política del modelo nacional que su espacio defiende.



