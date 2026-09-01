Sin cumplimiento laboral no hay carne sustentable: el nuevo estándar que exige el sector ganadero

La producción ganadera en Argentina suma una condición indispensable: a partir de ahora, ningún establecimiento de la cadena cárnica podrá certificar sustentabilidad si no demuestra, previamente, el cumplimiento efectivo de las leyes laborales y el trabajo registrado.

Así lo establece el acuerdo suscripto el 23 de septiembre por el presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), Abel Guerrieri, y el titular de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), Bernardo Cané. El documento incorpora la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del RENATRE como requisito obligatorio y previo para acceder al sello de sustentabilidad de la MACS, dentro del indicador “Condiciones Laborales y Derechos del Trabajador”.

La iniciativa busca impactar directamente en la trazabilidad del negocio ganadero local e internacional, en un contexto global donde los mercados compradores exigen cada vez mayores garantías sanitarias, ambientales y de responsabilidad social. La MACS reúne a más de 50 entidades y actores de toda la cadena cárnica (desde productores, transportistas y frigoríficos hasta organizaciones del sector público y privado). En ese marco, el estándar unificado establece el cumplimiento laboral como condición para los establecimientos que buscan posicionar carne de valor agregado.

“Es un convenio muy importante. Todo aquel que quiera certificar en la Mesa Argentina de Carne Sustentable debe exhibir primero la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles del RENATRE sobre relaciones laborales y cuidado del trabajador. Si no cuenta con esa acreditación, no puede avanzar con el trámite”, afirmó el presidente del Registro, Abel Guerrieri.

Por su parte, Bernardo Cané, presidente de la MACS, destacó el valor de articular con el Registro: “La Mesa Argentina de Carne Sustentable es un sistema que nuclea productores, transportistas, frigoríficos, ONG, empleados de la industria frigorífica y nos pareció que RENATRE aporta la experiencia, el territorio y la certificación laboral que nos parece indispensable”.

El sello PLS, que se otorga de forma gratuita, con validez de un año y renovable para empleadores inscriptos, busca convertirse en un activo comercial estratégico frente a compradores internacionales exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos.

“Esta certificación le aporta a la MACS la garantía de que se trata de empresas libres de trabajo infantil y explotación laboral, y que sostienen a rajatabla el trabajo registrado. Esperamos una gran recepción y un volumen de certificaciones que nos va a hacer trabajar bastante a ambas partes”, concluyó Guerrieri.

También estuvieron presentes en la reunión y la firma del convenio los directores del RENATRE, José Voytenco y Carolina Llanos; la gerente general, Sol Henchoz; el prosecretario de la MACS, Eduardo Jensen; y el director ejecutivo, Fernando Valdivia.

Para conocer más detalles sobre los requisitos y el trámite de certificación gratuita, los productores e interesados pueden ingresar a www.renatre.org.ar o consultar sus redes @renatreinforma.