La Policía reforzó los controles viales y detectó numerosos conductores alcoholizados

• El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial, durante el fin de semana, llevó adelante distintos dispositivos de prevención y seguridad en el marco de actividades deportivas, culturales y recreativas, además de reforzar los controles viales y la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial, a fin de garantizar el normal desarrollo de cada una de las actividades.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio provincial.

El operativo permitió controlar mediante pruebas de alcohotest a 48 personas y con alómetros a 2917, labrándose 163 actas de infracción y detectándose 35 conductores con resultado positivo de alcoholemia. Asimismo, se retiraron de circulación 29 motocicletas y un automóvil, además de retenerse 65 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Desde una mirada integral de prevención, se diagramaron distintos operativos de seguridad durante el fin de semana para garantizar el normal desarrollo de los eventos programados en la ciudad de Formosa.

En materia deportiva, el sábado por la tarde se diagramó un operativo de seguridad con motivo de los encuentros correspondientes al Torneo de la Liga Formoseña de Fútbol, Primera División “B”, disputados en los estadios San Lorenzo y Sol de América, los cuales finalizaron sin incidentes.

Luego, este domingo, los dispositivos preventivos continúan en el estadio Sol de América con motivo del encuentro correspondiente al Torneo Federal “A”, entre el Club Sol de América y el Club Sportivo Belgrano de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, la Policía de la Provincia de Formosa garantizó la seguridad en distintos eventos culturales, sociales y tradicionales desarrollados durante el fin de semana. Desde el viernes se brinda cobertura en la 9ª edición del Festival “A Toda Costa”, realizada en la Costanera “Vuelta Fermoza”, dispositivo que se extenderá hasta la madrugada del lunes.

Asimismo, durante el sábado y este domingo se brinda cobertura de seguridad en el Campeonato Regional del Karting N.E.A. 2026, desarrollado en el Kartódromo de la ciudad de Formosa, y en la Tradicional Exposición Rural Formosa, realizada en el predio de la Sociedad Rural Formosa.

También se garantizan las condiciones de seguridad en distintos matinés bailables organizados por establecimientos educativos de la ciudad, en el marco del Mes del Estudiante.

Finalmente, durante esta jornada se brinda cobertura de seguridad en las actividades desarrolladas en el Hípico San Antonio, ubicado en el barrio San Antonio de esta ciudad.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde durante el fin de semana se movilizaron más de 5.400 personas. La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas preventivas, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.