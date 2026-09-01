Presentación del nuevo libro de Juan Páez
El Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez” será escenario de la presentación de Y, de pronto, Bolivia, el nuevo libro de poesía del escritor, docente e investigador Juan Páez, coordinador de la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura.
La presentación se realizará el viernes 2 de octubre, a las 21:30 horas, en el Aula 10, ubicada en el primer piso del Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez”.
La presentación de la obra estará a cargo de la Mgter. Susana Ríos.
Publicado por la editorial El Mono Armado, Y, de pronto, Bolivia propone un recorrido poético por distintas ciudades y territorios de Bolivia, recuperados desde la memoria de la infancia. El viaje, los desplazamientos, la geografía y las distintas formas de frontera se articulan en una escritura de versos breves, imágenes y recuerdos.
El libro constituye una nueva propuesta dentro de la producción literaria de Juan Páez, escritor, docente e investigador, cuya trayectoria se encuentra vinculada a la literatura, la escritura y los estudios culturales.
La actividad es abierta al público y de entrada libre, por lo que se invita a estudiantes, docentes, escritores, investigadores, integrantes de la comunidad educativa y público en general a participar de este encuentro con la literatura y la producción cultural.