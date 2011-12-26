Incendio en el oeste: Nacif destacó el acompañamiento del Gobierno y la solidaridad del pueblo

El Intendente de Ingeniero Juarez, Rafael Nacif, indico que “en las ultimas horas vivimos un desastre natural que tomo proporciones muy importantes. Algunos nos han preguntado porque no utilizamos nuestras redes, ni hablamos en los medios para mostrarlo”.

“Ahora les respondo que elegimos en medio de la crisis, solo centrarnos en solucionar los problemas que se fueron generando porque afectaron de una manera muy fuerte y hasta cruel, la vida de nuestros compueblanos”, especificó.

“Lo que les puedo decir hoy es que nuestro Gobierno de la Provincia, nuestro Gobernador Dr Gildo Insfran, y miembros de su gabinete, mis colegas Intendentes, nuestros concejales, docentes, personal de salud, nuestros equipos de trabajo, la Policia de la Provincia, el cuerpo de bomberos, y la comunidad toda, estuvimos presentes para afrontar y apagar este incendio, agregó.

“Hoy, la etapa mas fuerte de la emergencia de ver el fuego quemando todo de manera incontrolable ya pasó”, determinó.

‘Ahora, entendemos que nos queda, el desafío de seguir asistiendo, recuperar lo que se perdió, apoyar y acompañar, en este proceso a las familias afectadas, que vuelven a sus hogares que ya no son los mismos por las pérdidas que protagonizaron”, dijo.

“Ahora es tarea permanente y continua demostrarles como hasta ahora que no están solos”, agregó.

“Solo me resta recordar y visibilizar que en estos días, se sintió el compromiso de un Estado Presente y la fuerza inquebrantable de todos los que tuvieron la hombría de bien de ayudar a su prójimo por solidaridad y de corazón, sumándose a las tareas de rescate, con campañas solidarias, algo que demuestra la valía de la que estamos hechos los formoseños”, reconoció.

“Disculpen la demora de mi mensaje, preferí no dar declaraciones antes, porque era para mi prioritario solo trabajar, manteniendo el respeto y la sensatez que ameritaba el momento” finalizó..







