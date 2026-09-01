Nueva colecta de sangre convocó a vecinos de Ibarreta

La actividad buscó fortalecer el stock de este líquido vital e irremplazable y promover la donación voluntaria, solidaria y altruista entre los integrantes de la comunidad.El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante esta semana una nueva colecta de sangre en el Hospital Distrital de Ibarreta, que contó con la participación de vecinos de esa localidad, quienes se acercaron para realizar su aporte solidario.Como se hace habitualmente, la jornada fue coordinada por el Centro Provincial de Hemoterapia, en articulación con el equipo de salud del hospital local, y tuvo como propósito contribuir al sostenimiento de los bancos de sangre destinados a pacientes que requieren transfusiones por distintas situaciones de salud.En ese marco, la directora del Hospital Distrital de Ibarreta, la doctora Vivian González, destacó el valor de este gesto solidario y afirmó: “La donación de sangre es un acto muy importante porque donar sangre significa salvar vidas”.Asimismo, explicó que desde el nosocomio se trabaja para concientizar a la comunidad acerca del impacto que tiene cada donación. “Una persona que se acerca a donar sangre puede salvar hasta cuatro vidas cuando una unidad de sangre es dividida en sus hemocomponentes. Por eso, cada donación tiene un valor muy alto”, recalcó.En ese punto, amplió que “cuando decidimos ser donantes de sangre, estamos decidiendo ayudar a alguien que necesita de una transfusión sanguínea porque tuvo un accidente de tránsito, porque necesita hacerse una cirugía compleja o por algún otro problema de salud que, inclusive, puede ser grave y la donación es la esperanza de que esa persona pueda recuperar su salud”, señaló.González remarcó, además, que la sangre no puede producirse artificialmente ni adquirirse de otra manera. “No se fabrica en un laboratorio, no puede comprarse en ningún lado, por lo tanto, depende solamente de la buena voluntad, solidaridad y generosidad que pueda tener el donante con esa persona que la necesita”, sostuvo.Por último, la directora resaltó que se trata de un procedimiento seguro, voluntario y gratuito, y destacó que “es un acto de absoluto amor con nuestros semejantes y completamente altruista que tiene como beneficio nada menos que salvar vidas”. En ese sentido, recordó que los requisitos para donar son sencillos y convocó a la comunidad a informarse y sumarse a futuras colectas.