Norma Ríos: “La Cumbre RIMEL posicionará a Paraguay como un punto estratégico para los negocios y las inversiones”

La presidenta internacional de la Red Internacional de Líderes Empresariales (RIMEL), Norma Ríos, anunció que los días 22, 23 y 24 de octubre se desarrollará en Asunción, Paraguay, la 3.ª Cumbre Internacional RIMEL, que reunirá a cerca de 300 empresarios, líderes y profesionales provenientes de nueve países.

“Estamos preparando tres jornadas destinadas a conectar empresarios, compartir conocimientos y generar oportunidades concretas de negocios, inversiones y cooperación internacional. Apostamos fuertemente por Paraguay y por todo su potencial para el desarrollo empresarial y productivo”, expresó Ríos.

La Cumbre se realizará luego de las exitosas ediciones celebradas en Formosa, Argentina, y México. Paraguay fue elegido como nueva sede a partir de la propuesta presentada por su representación durante la asamblea internacional desarrollada el año pasado en territorio mexicano.

Ríos explicó que la elección también responde al creciente interés que existe dentro del Mercosur por Paraguay como destino para la radicación de empresas, el desarrollo de residencias comerciales y la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos.

“Paraguay ofrece condiciones muy favorables para el crecimiento, las inversiones y la generación de oportunidades. Queremos que esta Cumbre sirva para acercar mercados, consolidar alianzas y permitir que los empresarios conozcan todo el potencial que posee el país”, sostuvo.

El eje central del encuentro serán los siete pilares de la economía circular, abordados desde una perspectiva empresarial y productiva. La agenda incluirá contenidos relacionados con innovación, tecnología, sostenibilidad, transformación empresarial, nuevos mercados, liderazgo, generación de empleo y aprovechamiento responsable de los recursos.

“Cuando hablamos de economía circular, no debemos pensar únicamente en reciclar. También hablamos de transformar materiales, reincorporarlos al sistema productivo y generar nuevos bienes, servicios y oportunidades comerciales. Es un modelo capaz de combinar rentabilidad, innovación y responsabilidad ambiental”, explicó la presidenta internacional de RIMEL.

La programación comenzará el 22 de octubre con la jornada denominada “Embajadas Conectando Naciones”, que se realizará en la Biblioteca del Congreso Nacional y contará con la participación de representantes diplomáticos. Allí se desarrollarán presentaciones de productos, encuentros internacionales y rondas de negocios orientadas a vincular empresarios y mercados.

El 23 de octubre tendrá lugar la jornada central en el Congreso Nacional, con paneles y conferencias sobre economía y nuevos mercados internacionales, tecnología, comunicación, transformación empresarial, inversiones, competitividad, liderazgo, inclusión laboral y economía circular. También participarán cooperativas, mipymes y empresas maquiladoras.

Durante esa misma jornada se desarrollará en el Hotel Crowne Plaza la Experiencia RIMEL, un encuentro social y empresarial que incluirá networking, nuevas rondas de negocios, una noche de gala y un desfile con identidad, destinado a visibilizar el diseño de autor, el talento y los productos paraguayos ante las delegaciones visitantes.

El cierre será el 24 de octubre con el Tour Paraguay, una experiencia cultural y productiva que permitirá a los participantes conocer distintos espacios del país y visitar una empresa vinculada con el sector agrícola-ganadero.

RIMEL cuenta actualmente con presencia formal en nueve países. Para esta tercera edición se prevé la llegada de delegaciones de Argentina, México, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otras naciones integrantes de la red.

“Nuestro objetivo es que la Cumbre trascienda estas tres jornadas y se convierta en una plataforma capaz de generar vínculos empresariales duraderos. Queremos que cada contacto pueda transformarse en una alianza, una inversión o una nueva oportunidad comercial para nuestros países”, concluyó Norma Ríos.