El lunes 28 inicia el pago de haberes con el incremento del 5% del segundo tramo del 15%

Asimismo entra en vigencia la suma de $1.150.000, en concepto de sueldo mínimo de bolsillo garantizado.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, informó que a partir del lunes 28, se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de septiembre, con las medidas de política salarial aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial.

En este marco, los haberes se acreditarán con el 5% de aumento, que corresponde al segundo tramo del 15% total anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, así como la fijación de $1.150.000 de mínimo de bolsillo garantizado. Dicha suma no incluye asignaciones familiares ni complementos salariales adicionales que perciben los agentes del sector público.

En primer término, el día lunes 28, en jornada única, se acreditarán los beneficios para los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Mientras que, el martes 29 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, iniciando con los titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4.

En tanto que, el miércoles 30 se efectuarán los pagos a favor del personal con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; concluyendo de este modo con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, las sumas a remesar en carácter de subsidios a las entidades educativas de gestión privada el día miércoles 30, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 126.000 millones de pesos, financiada íntegramente con Recursos Corrientes del Tesoro Provincial.



