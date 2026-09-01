Atencia saludó a los instrumentadores quirúrgicos en su día

En el marco de esta conmemoración, desde el Ministerio de Desarrollo Humano valoraron a quienes desempeñan esta profesión fundamental dentro de los equipos de salud.

Cada 19 de septiembre se celebra el Día del Instrumentador Quirúrgico, fecha que recuerda el fallecimiento del doctor Guillermo Bosch Arana, reconocido como el primer médico que incorporó la figura de este profesional al equipo quirúrgico en la Argentina.

En este marco, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar su saludo a todos los instrumentadores quirúrgicos que se desempeñan en los hospitales y establecimientos sanitarios de la provincia.

Asimismo, destacó que se trata de una profesión que requiere una formación específica, permanente actualización y un alto grado de responsabilidad, debido al papel que cumple antes, durante y después de cada procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con la normativa que regula el ejercicio profesional en la Argentina, los instrumentadores quirúrgicos intervienen en el proceso de atención del paciente desde su ingreso al área quirúrgica hasta su egreso de la sala de recuperación postanestésica.

Entre sus responsabilidades se encuentran la preparación del quirófano, el control de la asepsia y antisepsia, la disposición y verificación del instrumental y los equipos, la preparación de la mesa quirúrgica y la asistencia al equipo médico durante la intervención.

También participan en los controles de seguridad durante el procedimiento, como el recuento de instrumental, gasas, compresas y elementos cortopunzantes; colaboran en la identificación y acondicionamiento de muestras para estudios y, una vez finalizada la cirugía, intervienen en el retiro, descontaminación y acondicionamiento del instrumental para su posterior esterilización.

En este sentido, el ministro Atencia puso en valor el carácter técnico y humano de la profesión que aporta seguridad a las intervenciones quirúrgicas.“El instrumentador quirúrgico no solo conoce el instrumental, los procedimientos y las normas de bioseguridad. También tiene una mirada permanente sobre el paciente y trabaja con una gran precisión, formando parte de un equipo donde la comunicación y la responsabilidad son claves para garantizar una atención de calidad”.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria provincialresaltó la contribución cotidiana que brindan quienes ejercen esta profesión al sistema público de salud de la provincia.

“Desde el Gobierno de Formosa y el Ministerio de Desarrollo Humano hacemos llegar nuestro reconocimiento a cada instrumentador y cada instrumentadora quirúrgica por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio, que contribuyen todos los días a seguir engrandeciendo a nuestra salud pública”.







