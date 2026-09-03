Estudiantes de la EPES Nº 91 participaron de una charla sobre salud bucal y prevención de ITS

La propuesta acercó información para prevenir infecciones durante las prácticas sexuales y para identificar, de manera temprana, los síntomas que pueden presentar estas enfermedades.

En el marco de las acciones de promoción y prevención que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, profesionales de los servicios de odontología y obstetricia del centro de salud San Antonio brindaron una charla sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a estudiantes del segundo ciclo (4º, 5º y 6º) del turno mañana, de la EPES N° 91.

Con el nombre “Manifestaciones bucales de Enfermedades de Transmisión Sexual”, la jornada tuvo como eje la prevención de las ITS transmitidas mediante prácticas sexuales orales sin protección y los síntomas que pueden aparecer en la boca, los labios, la lengua y la garganta, como llagas, manchas, placas y verrugas, entre otros.

Bajo una modalidad participativa, los profesionales promovieron la prevención de estas enfermedades transmitidas a través de las relaciones sexuales en cualquiera de sus formas, principalmente, a través del uso correcto del preservativo. En tanto, hicieron especial hincapié en los mitos y creencias vinculados a la forma de transmisión oral sin protección.

Al respecto, la directora del centro de salud San Antonio, doctora Carina Guillard, explicó “siempre se habla de las enfermedades de transmisión sexual por vía genital y se suele dejar un poco de lado la transmisión que puede darse por vía oral, principalmente por desconocimiento, mitos y creencias”.

En ese sentido, remarcó que “las prácticas sexuales orales sin protección también implican un riesgo de transmisión al igual que por vía genital sin protección. A la vez, siempre debe tenerse en cuenta que son prevenibles si se mantienen relaciones sexuales protegidas mediante el uso correcto del preservativo”, insistió.

Herramientas para una sexualidad cuidada

Asimismo, durante la jornada, los profesionales explicaron que las mucosas de la boca y la garganta pueden entrar en contacto con agentes infecciosos y que determinadas lesiones o alteraciones en estas zonas pueden constituir señales de alerta.

En ese punto, Guillard señaló, que “otro de los objetivos de esta jornada fue promover una mirada integral de la salud, en la que el cuidado de la boca también forme parte de la prevención de las ITS. Y recalcó la importancia de consultar ante lesiones que persistan y de acudir al centro de la salud sin temor ni vergüenza”.

Paralelamente, enseñaron a los estudiantes cómo elaborar campos de látex preventivos a partir de los preservativos, para utilizarlos como barrera durante las relaciones sexuales orales.

“Se busca que los adolescentes no solo conozcan los riesgos, sino que también aprendan cómo cuidarse porque el uso correcto de estos elementos preventivos ayudan a disminuir los riesgos de contraer las ITS y de cuidar nuestra salud”, aseveró.

Finalmente, la funcionaria destacó que “el centro de salud San Antonio continúa fortaleciendo las acciones de promoción de la salud junto a las instituciones educativas, acercando a los adolescentes información confiable y herramientas de prevención que contribuyan al ejercicio de una sexualidad responsable y al cuidado integral de su salud”.







