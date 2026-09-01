Amplio dispositivo de seguridad en la Fiesta del Pomelo

• La Policía calificó como exitoso el megaoperativo desplegado en Laguna Blanca y destacó el comportamiento responsable de la ciudadanía

Más de 450 efectivos policiales fueron afectados al operativo durante las dos jornadas. El despliegue incluyó controles dentro y fuera del predio, patrullajes, presencia de unidades especiales y un intenso trabajo de prevención vial en las rutas de acceso. El evento culminó sin altercados ni siniestros graves.

La Policía de Formosa realizó un amplio y estratégico despliegue de seguridad durante la 42° Edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, desarrollada durante el fin de semana en la localidad de Laguna Blanca, donde unas 76.000 personas concurrieron al predio del Polideportivo Municipal para disfrutar de las diferentes propuestas de este tradicional evento.

El megaoperativo fue diagramado con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, prevenir situaciones de riesgo y asegurar el normal desarrollo de las actividades, para lo cual se afectaron más de 450 efectivos policiales del área Capital y de la Unidad Regional Cuatro, quienes fueron distribuidos estratégicamente en el predio, sus inmediaciones y los principales accesos a la localidad.

El dispositivo contó con una permanente presencia de móviles policiales, motocicletas y efectivos de distintas dependencias, que realizaron recorridas preventivas y controles en los sectores de mayor concentración de personas.

La planificación permitió brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y mantener una presencia activa durante el desarrollo de las distintas actividades, tanto en el interior del predio como en los sectores aledaños.

Paralelamente, se reforzaron los controles en las rutas nacionales y provinciales que conducen a Laguna Blanca, mediante un trabajo coordinado de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, con puestos fijos y dinámicos establecidos en puntos estratégicos.

Uno de los aspectos destacados por la Policía de Formosa fue el comportamiento responsable y colaborativo de los asistentes, teniendo en cuenta la magnitud de la convocatoria.

Durante las dos jornadas, unas 76.000 personas participaron de las propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y recreativas sin que se registraran incidentes de gravedad que alteraran el normal desarrollo de la fiesta.

La masiva presencia de público significó un importante desafío para la organización y para las fuerzas de seguridad, que trabajaron de manera permanente para garantizar las condiciones necesarias para que las familias y visitantes pudieran disfrutar del evento.

En ese contexto, desde la institución policial se valoró especialmente la actitud de los concurrentes, quienes acompañaron las medidas preventivas, respetaron las indicaciones de los efectivos y disfrutaron de la celebración de manera pacífica y ordenada.