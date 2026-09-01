La comuna firmó un convenio de cooperación y fortalecimiento con el King’s Trail Club de Paraguay

En la mañana del lunes, la municipalidad capitalina celebró con un acto la firma de un convenio con el Club Deportivo “King’s Trail Club” de la República del Paraguay, lanzando el evento deportivo de alto impacto turístico, social y económico que se realizará el próximo 10 de octubre, oportunidad en que se lanzó la “Expo Construir” y el “Oktoberfest”, ambos a realizarse el 10 y 11 de octubre.

El acto estuvo encabezado por el intendente Jorge Jofré, el Subsecretario de Deportes, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero, la Presidenta del Club Deportivo “King’s Trail Club” Juana Beatríz González de Ayala, autoridades de la Prefectura Naval Argentina, empresarios de distintas firmas locales y autoridades municipales.

El jefe comunal afirmó, en la ocasión, “este convenio nos va a permitir interactuar en una competencia muy importante, hermanar relaciones a través del deporte, y tratar de potenciar el turismo”, dijo. “Tenemos que compartir y convivir más desde nuestras respectivas ciudades, lo que para mí será un orgullo hacerlo con un evento de esta magnitud”, precisó.

Por su lado, Juana González, expresó “para nosotros es un placer y un honor estar aquí, y es un orgullo que nos reciban, esperando que esto sea un inicio, y yo veo que así será, porque ya tenemos más de 500 corredores inscriptos en una semana”, confirmó. “El 10 de octubre será una fiesta y vamos a festejar la unión de los traileros, así que los espero e invito a todos a participar del circuito y nuevamente agradecida por recibirnos en su casa”, concluyó.

Por último, Portocarrero indicó “este es un evento que hacemos con mucho esfuerzo, por lo que estamos muy agradecidos por la presencia de los miembros de “King’s Trail Club” en la persona de Juana, lo que será muy importante, tanto para extender lazos con el vecino país como para reforzar la economía regional, junto con la “Expo Construcción” y al “Oktoberfest” que se realizarán el mismo fin de semana”, finalizó.



