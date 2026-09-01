Fue sorprendido mientras salía de una obra en construcción con varias herramientas

• ⁠El sujeto intentó huir y llevaba una bolsa con varios objetos cuya procedencia no pudo justificar

Efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, aprehendieron a un joven de 20 años, quien fue sorprendido cuando salía de una obra en construcción con varias herramientas en su poder.

El procedimiento se concretó el domingo a las 17:40 horas, en inmediaciones de calle Belgrano al 700, del barrio Centro de esta ciudad.

En ese sector, personal de la Delegación realizaba recorridas preventivas cuando observó a un joven egresar de una obra en construcción, cuya puerta de acceso presentaba daños en uno de sus cristales.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó despojarse de una bolsa de tela que llevaba consigo y darse a la fuga, pero fue rápidamente demorado por los efectivos.

Durante la verificación, los policías constataron que en el interior de la bolsa había varias herramientas, entre ellas una amoladora, un taladro, un martillo y otros elementos de trabajo, cuya procedencia no pudo ser justificada.

Ante esta situación, fue aprehendido y se secuestraron los bienes, solicitándose la intervención de personal de la Comisaría Seccional Primera y de la Dirección General de Policía Científica, que realizaron las diligencias correspondientes.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia.