La Policía secuestró bebidas de origen extranjero sin aval aduanero

El procedimiento se concretó a partir de una intervención conjunta entre efectivos policiales, personal del SENASA, Policía de Seguridad Vial y la Dirección General de Drogas Peligrosas. Se detectaron nueve pallets de bebidas alcohólicas de origen paraguayo y otras mercaderías, que eran transportadas sin la documentación aduanera correspondiente.

En el marco de las tareas de prevención, control y lucha contra el contrabando, alrededor de las 01.10 horas de este viernes, efectivo de la Policía de la Provincia de Formosa intervinieron en un procedimiento que permitió detectar y secuestrar una importante cantidad de mercadería de origen extranjero que era transportada sin el correspondiente aval aduanero.

El operativo se inició a partir de un requerimiento efectuado desde un puesto de control, donde personal del SENASA solicitó la presencia policial para verificar la carga de un camión que se encontraba en circulación.

Ante esta situación, y siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía Federal N.º 2, se dispuso una inspección integral del rodado, con la participación de efectivos de la subcomisaria del barrio Namqom, Seguridad Vial y personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto con la Unidad de canes detectores de sustancias, que intervino con el can antinarcótico “Atena”.

Durante la verificación de la carga, los uniformados detectaron nueve pallets de bebidas alcohólicas —cervezas de origen extranjero, específicamente paraguayo— que no contaban con el correspondiente aval aduanero, además de otras mercaderías.

Ante el hallazgo, se informó de inmediato a la autoridad judicial interviniente, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, confeccionándose las actas respectivas por cada pallet y remitente, en el marco de una investigación por el presunto delito de encubrimiento de contrabando.

El procedimiento continuó hasta pasada las 10.00 hs de la mañana, con las diligencias de rigor y la descarga de la mercadería, quedando todo a disposición de la autoridad judicial competente.



