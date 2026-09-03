Más de 100 personas se capacitan en nociones básicas de discapacidad

La propuesta se desarrollará a lo largo de dos meses mediante encuentros quincenales. Se cursará bajo modalidad teórico-práctica hasta completar un total de 96 horas reloj.

Desde el Gobierno de Formosa, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, se lleva adelante el curso de capacitación “Aprendamos a Cuidarnos para Cuidar: Nociones Básicas de la Discapacidad”, una propuesta destinada a brindar herramientas técnicas, interdisciplinarias y humanas a quienes desarrollan o se están formando para desempeñar tareas de cuidado.

La propuesta, que cuenta con más de 100 personas inscriptas, inició este jueves 3 en el Centro Ocupacional Inclusivo y está destinada a estudiantes de las formaciones de Auxiliar Especializado en Cuidados de Familia y de Cuidados Gerontológicos de los NEP y FP Nº 1 del barrio San Agustín, Nº 4 del barrio San Martín, Nº 31 del barrio El Pucú y del anexo del NEP y FP Nº 29 que funciona en el barrio Simón Bolívar. También participan cuidadores que ya se encuentran desempeñando tareas en distintos ámbitos y personas que tienen a su cargo el cuidado de familiares.

En esta jornada de apertura estuvieron presentes la directora de Personas con Discapacidad, licenciada Susana Jara, y la jefa del Departamento de Educación Permanente, profesora Marta Irene Núñez.

La capacitación tiene una duración de dos meses, con una carga de 96 horas reloj, bajo una modalidad teórico-práctica y encuentros quincenales. La coordinación general está a cargo de la directora Susana Jara.

En este sentido, Jara remarcó que “esta iniciativa responde a una mirada integral de la discapacidad y de derechos, donde la capacitación constituye una herramienta fundamental para construir prácticas más respetuosas y promover mayores niveles de autonomía”.

Desde un abordaje interdisciplinario, la formación propone brindar conocimientos técnicos, herramientas prácticas y criterios humanos para mejorar las intervenciones cotidianas de cuidado, promoviendo al mismo tiempo el respeto por los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad.

Los contenidos se organizan en cuatro grandes ejes. Desde la Psicopedagogía, se trabajan aspectos vinculados con la ética del cuidado, la responsabilidad, los hábitos saludables y la confidencialidad. El área de Terapia Ocupacional aborda la autonomía y la vida diaria, incluyendo ayudas técnicas, comunicación adaptada mediante pictogramas y valoración de la dependencia.

A su vez, profesionales de Trabajo Social, Psicología y Derecho, desarrollan contenidos relacionados con el abordaje psicosocial y jurídico, la prevención de la sobrecarga del cuidador, los marcos legales vigentes, la detección de factores de riesgo y el fortalecimiento de las redes comunitarias. Finalmente, desde Kinesiología, se brindan herramientas sobre movilización y transferencia, prevención de caídas y escaras y accesibilidad en el medio físico.

Asimismo, Susana Jara destacó la importancia de generar espacios de formación que contemplen tanto las necesidades de las personas con discapacidad como las de quienes realizan las tareas de cuidado.

“Cuidar también requiere preparación, conocimiento y acompañamiento. Por eso creemos que formar a quienes cumplen esta tarea es una manera concreta de mejorar la calidad de los cuidados y, al mismo tiempo, de cuidar a quienes cuidan”, señaló.

Por otra parte, resulta fundamental considerar que las personas con discapacidad constituyen una población que en los últimos años ha enfrentado situaciones de invisibilización y vulneración de derechos. El acceso a cuidados, prestaciones, tratamientos y terapias de rehabilitación forma parte de las necesidades cotidianas de muchas personas y sus familias y, en el contexto nacional actual, las dificultades para acceder y sostener estos servicios se han profundizado.

Frente a esta realidad, muchos familiares y cuidadores buscan incorporar nuevos conocimientos y herramientas que les permitan acompañar de manera más adecuada a sus seres queridos. En este marco, “espacios de formación como este representan también una forma concreta de acompañar a las familias, aminorar dificultades y contribuir a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad” expresó Jara.

“El Gobierno de Formosa entiende que la inclusión se construye también fortaleciendo las capacidades de las personas y de las comunidades. Estas instancias de formación permiten que quienes están cerca de las personas con discapacidad cuenten con mejores herramientas para acompañar cada situación”, concluyó.



