Atencia encabezó el acto de graduación de los residentes del Hospital Interdistrital Evita

El Gobierno de Formosa celebró así la culminación de la formación de nuevos especialistas en la provincia y dio la bienvenida a los profesionales que se incorporan al sistema de residencias y tendrán como sede este nosocomio.

Este viernes 4, se llevó a cabo el acto de graduación de residentes del Hospital Interdistrital Evita, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, acompañado por la directora del hospital, doctora Paula Ramírez; el jefe del Departamento de Docencia e Investigación, doctor Juan Marcelo Reyes; directores y otras autoridades de salud de la provincia; además del intendente de la localidad de Laguna Blanca, Ricardo Lemos.

El ministro felicitó a los tres nuevos especialistas egresados: dos en Cardiología y uno en Oftalmología. Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos residentes ingresantes, de los cuales dos se formarán como médicos cardiólogos y el restante realizará su formación en la Unidad de Terapia Intensiva.

Durante su alocución, el titular de la cartera sanitaria destacó que la culminación de las residencias en este hospital “pone nuevamente de manifiesto el plan estratégico que lleva adelante nuestro gobernador, Gildo Insfrán, orientado a formar profesionales de alto nivel en la provincia”.

En ese sentido, resaltó que el Gobierno de Formosa sostiene una política de formación gratuita a través del sistema de residencias en salud, que brinda a profesionales formoseños, como también de otras provincias, la posibilidad de capacitarse y desarrollarse sin necesidad de emigrar, evitando los costos económicos, el alejamiento de la familia y el desarraigo que implica trasladarse a otros lugares para hacerlo.

Asimismo, puso en valor que la apuesta a la formación y especialización de los profesionales está estrechamente ligada a la importante infraestructura sanitaria que se viene consolidando y al equipamiento de última tecnología que se ha incorporado progresivamente a la red de salud provincial en los últimos años. Esto favorece una creciente independencia tecnológica y acompaña el fortalecimiento de un sistema sanitario cada vez más preparado y eficiente.

En ese punto, destacó también que “el Hospital Distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán” se está transformando en un hospital escuela universitario, donde los jóvenes de la primera cohorte de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) ya están transitando por los distintos servicios y será, seguramente, uno de los mejores del Nordeste”.

Siguiendo esa línea, Atencia sostuvo que, frente al complejo escenario nacional, Formosa constituye “un faro” en materia de formación profesional, infraestructura y tecnología aplicada a la salud”, y destacó que se trata de “un modelo de salud pública, gratuita y de calidad para toda la Argentina”.

“La residencia es la mejor formación”

Por su parte, la directora del Hospital Interdistrital Evita, doctora Paula Ramírez, expresó: “Nos llena de orgullo que los residentes egresados hayan elegido nuestra provincia y este lugar para formarse, sin olvidar que tenemos varios hospitales dentro de nuestra red de salud provincial que son sedes de las residencias, algo que debemos destacar porque, años atrás, no teníamos esta posibilidad. Y hoy, además, tenemos a la UPLaB, que va a formar nuevos médicos y enfermeros”.

Hizo notar que, desde sus inicios, este hospital “siempre fue pensado por nuestro gobernador para ser un hospital escuela y, aunque es una institución muy joven, que tiene solo seis años, tenemos varias residencias y más de 50 profesionales en formación”.

“La residencia es la mejor formación. Y en Formosa, gracias a una decisión del gobernador Insfrán, el profesional que se forma también percibe honorarios y la perspectiva es que, una vez que alcanza su especialización, pueda continuar trabajando dentro de nuestra red de salud”, aseguró.

Emoción y objetivo cumplido

Uno de los nuevos especialistas, el ahora cardiólogo Edhuardo Llano Paredes, manifestó su alegría por el objetivo alcanzado y agradeció a Dios, al Gobierno de Formosa, al Hospital Interdistrital Evita y a su familia.

Al brindar su testimonio sobre esta enriquecedora experiencia profesional y personal, recordó lo difícil que fue dejar su lugar natal, Tarija, Bolivia, para concretar su sueño. Asimismo, puso énfasis en la calidad del sistema sanitario de la provincia, tanto por su organización como, principalmente, por garantizar a la población el acceso gratuito a la salud.

“Me gustaría mucho poder quedarme a trabajar en esta provincia y en este hospital”, expresó, visiblemente emocionado.



