Marcá la diferencia: Una capacitación para aprender a construir y proteger tu marca

La capacitación está dirigida a emprendedores, PyMEs, empresas, profesionales y personas que estén desarrollando una idea, producto, servicio o negocio. No se requieren conocimientos previos y la actividad es gratuita, con modalidad presencial.

Con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer los emprendimientos y las empresas formoseñas, la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) invita a emprendedores, PyMEs, empresas y profesionales a participar de una jornada gratuita sobre Registro de Marcas, Propiedad Intelectual e Identidad de Marca, que se realizará el próximo martes 29 de septiembre en el Galpón “G” del Paseo Costanero, de 17 a 19 horas.

La iniciativa da continuidad al interés que despertó la capacitación anterior sobre registro de marcas, que contó con una importante convocatoria y una destacada participación de emprendedores y empresarios.

La respuesta del público puso de manifiesto el interés por acceder a información y herramientas vinculadas con la protección de la identidad comercial, una temática de suma importancia para quienes buscan consolidar sus negocios, evitar inconvenientes y resguardar el valor de sus marcas desde las primeras etapas de desarrollo.

El encuentro contará con la participación del Dr. Aníbal Gómez Medina, especialista en Propiedad Intelectual, Derecho y Nuevas Tecnologías y Derecho Empresario; integrantes de IRU MEDIA, y el área técnica de la ADE, representada por el Lic. Marcelo Gazarkevich y la C.P. Liliana Sosa.

La capacitación “Marcá la diferencia”, del diseño al registro: como asegurar el valor real de tu marca” una propuesta que invita a conocer la importancia de construir, diferenciar y proteger legalmente una marca, entendida como un activo estratégico que aporta identidad y valor a cada proyecto.

Durante la jornada se abordarán los principales aspectos de la propiedad intelectual y el registro de marcas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), incluyendo los tipos de marcas, las herramientas de búsqueda, la elección de clases de productos y servicios, las etapas del trámite y las modificaciones recientes en el procedimiento.

Asimismo, se ofrecerá un espacio creativo destinado a la construcción de identidad de marca, con contenidos sobre naming, diseño de logos, identidad visual, estrategia de diferenciación y errores frecuentes.

La propuesta se completará con un recorrido práctico sobre el proceso de registración y experiencias del acompañamiento que brinda la Agencia de Desarrollo Empresarial a emprendedores, PyMEs y empresas, acercando herramientas y casos concretos para comprender cómo proteger los activos intangibles y tomar decisiones más informadas.

La capacitación está dirigida a emprendedores, PyMEs, empresas, profesionales y personas que estén desarrollando una idea, producto, servicio o negocio. No se requieren conocimientos previos y la actividad es gratuita, con modalidad presencial.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/hLWPGWpENjFEDovS6. Para más información, pueden comunicarse con la Agencia de Desarrollo Empresarial a través de sus canales oficiales o al WhatsApp: 370432915.



