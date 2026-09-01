El Hospital de Subteniente Perín brindó una charla de Educación Sexual Integral en la EPES N°71

Bajo el lema “Primavera Cuidada”, se promovió el autocuidado, el respeto y el ejercicio de los derechos durante la adolescencia.

En el marco de la Semana del Estudiante, el equipo del Hospital de Subteniente Perín visitó la EPES N°71 de esa localidad, donde llevó adelante dos charlassobre Educación Sexual Integral (ESI), destinada a los estudiantes que concurren a ambos turnos.

La propuesta abarcó contenidos relacionados con los cambios físicos y emocionales propios de la adolescencia, el cuidado del cuerpo, los derechos de las y los adolescentes, la prevención de abusos, la procreación responsable y los métodos anticonceptivos.

La directora del Hospital de Subteniente Perín, licenciada Mirta Pereyra, destacó la importancia de brindar este tipo de talleres que, si bien son llevados adelante a lo largo del año por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y sus efectores sanitarios, se intensifican en septiembre, “precisamente porque es el mes de los estudiantes, en el que ellos suelen tener muchas actividades. Es una manera más de acercarnos para ofrecerles información y herramientas para la prevención”.

Al referirse específicamente a esta jornada, comentó que se concretaron dos charlas, una en el turno mañana, para los alumnos de 3º a 6º año, y otra en el turno tarde, destinada a los adolescentes de 1º y 2º año.

“Con los más grandes, se hizo hincapié en dar a conocer cuáles son los métodos anticonceptivos que están disponibles de forma gratuita y el uso correcto de cada uno. También, se recalcó sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual”, indicó Pereyra.

En ese sentido, destacó que el equipo de salud generó un espacio para las consultas a demanda “y los temas se fueron desarrollando a partir de esas inquietudes. Esto se hizo, principalmente, por medio de preguntas anónimas que los chicos iban depositando en un buzón. Posteriormente, se iban respondiendo y aclarando las dudas”.

Seguidamente explicó, que, con los alumnos de más corta edad, de 1° y 2° años, se habló sobre los cambios en el cuerpo, derechos en la adolescencia, la Educación Sexual Integral y la higiene personal, entre otros temas.

“Esta también fue una charla muy participativa, en la que se observó un gran interés por parte de los chicos sobre las transformaciones que se producen en el cuerpo en esta etapa”, detalló.

En esa línea, remarcó la importancia del diálogo para fomentar la construcción de vínculos basados en el respeto y brindarles herramientas que les permitan tomar decisiones responsables.

“Precisamente por eso, se puso énfasis en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y en los métodos anticonceptivos, como parte de las acciones destinadas a prevenir los embarazos adolescentes no planificados y cuidar la salud sexual y reproductiva”, aseguró.

Participación

La directora subrayó que el buzón de preguntas anónimas “fue el principal disparador en ambas charlas y permitió recepcionar varias dudas e inquietudes que los chicos expresaron con total libertad”.

Además, se implementó la dinámica de “Mitos y verdades”, que permitió revisar una serie de creencias arraigadas sobre la sexualidad.

“Buscamos que los estudiantes se sientan cómodos para preguntar, sin vergüenza ni temor a ser juzgados. Es importante que los adultos entendamos que generar confianza y escucha es clave para brindarles la información necesaria y que, a la vez, puedan recibir la orientación adecuada sobre los distintos temas que hacen a su bienestar”, expresó Pereyra al finalizar.



