El concurso de pesca embarcada convocó a pescadores de Formosa, de otras provincias y del Paraguay

El Concurso de Pesca Embarcada del Bagre se desarrolló este domingo 6 de septiembre en el río Paraguay, dentro del programa deportivo del festival A Toda Costa. Las embarcaciones salieron a las 8 horas desde la zona del barco hundido, en el horario previsto, con viento y con el río movido.

"A pesar del viento y del clima austero, con el río un poco convulsionado, la pesca embarcada a toda costa del bagre se está desarrollo con total normalidad", dijo la directora de Turismo municipal, Cristina Salomón.

La salida se hizo con acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la provincia de Formosa. "La salida fue como estaba previsto, a las 8 horas, con acompañamiento de la prefectura, la policía, todo el sistema de seguridad que compete al protocolo de seguridad, tanto dentro como fuera del agua", precisó Salomón.

La organización entregó bolsas a los participantes para que retiraran del río los residuos generados durante la jornada. Salomón explicó que entre los pescadores que devolvieran sus bolsas con residuos se realizan sorteos con premios, y que la entrega apunta a cuidar la fauna del río y el ambiente.

La cancha de pesca, que es el tramo del río habilitado para la competencia, se extendió desde el barco hundido hasta la embocadura del riacho 9 de Julio.

Terminada la jornada en el agua, se realizaron el almuerzo y la premiación en el predio del Puerto, con premios en efectivo y trofeos para los concursantes.

Salomón destacó el acompañamiento que la Municipalidad de la ciudad de Formosa y el intendente Jorge Jofré dan a las actividades deportivas.

La directora de Turismo señaló que la competencia reunió a pescadores formoseños junto a visitantes de otras provincias y del Paraguay, que compartieron "una jornada de recreación, de concientización, de alegría y de mucha armonía en todo lo que es nuestro hermoso río Paraguay".

El concurso integró la agenda de la novena edición de A Toda Costa, que la Municipalidad organiza a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo. Todas las actividades del festival son de acceso libre y gratuito.



