El Castramóvil llevó sus servicios gratuitos al barrio Juan Manuel de Rosas

La Secretaria de Acción Social de la Municipalidad, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, realizó este jueves un nuevo operativo del Castramóvil en la plaza del barrio Juan Manuel de Rosas, donde brindó servicios de castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria.

La jornada dio continuidad al trabajo iniciado el viernes pasado durante el operativo La Muni en tu Barrio.

En esa oportunidad se entregaron los turnos de castración que fueron atendidos en esta nueva visita del equipo municipal.

Se realizaron 82 castraciones, 108 aplicación de vacunas antirrábica y 142 antiparasitarios.

La directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza, recordó que las castraciones y la gestión de los turnos son completamente gratuitas, tanto en el Castramóvil como en las tres sedes municipales.

“La castración es gratuita y también lo es la gestión del turno. Nadie tiene que pagar para obtener un cupo ni necesita que otra persona se lo tramite”.

En ese sentido, aclaró que cualquier suma cobrada por particulares corresponde exclusivamente a un eventual servicio de traslado contratado por el vecino y no guarda relación con la Municipalidad.

Los turnos pueden solicitarse directamente por WhatsApp al 3704-60-5703, sin intermediarios.

Espinoza señaló que las tres sedes fijas, sumadas a los operativos barriales, permiten mantener los turnos al día y brindar una respuesta, como máximo, para la semana siguiente. También explicó que una familia puede solicitar atención para todos sus animales de compañía, sin la limitación de un turno mensual.

Según estimó la funcionaria, una castración puede costar alrededor de 100 mil pesos en el sector privado, mientras que la vacunación antirrábica y la desparasitación representan aproximadamente otros 50 mil pesos.

De esta manera, cada intervención integral gratuita significa para una familia un ahorro cercano a los 150 mil pesos.

A ese alivio económico se suma un beneficio comunitario difícil de medir: la castración ayuda a reducir la cantidad de animales sin hogar o abandonados, favorece el equilibrio poblacional y mejora la calidad de vida de perros y gatos, al disminuir el riesgo de infecciones y otras enfermedades.

Espinoza informó, además, que desde hace dos meses no se reciben las vacunas antirrábicas que debe proveer el Estado nacional.

Ante esta situación, el Municipio decidió adquirir las dosis con recursos propios para evitar la suspensión del servicio y garantizar que los animales continúen protegidos.

La presencia del Castramóvil en los barrios forma parte de una política municipal sostenida que acerca la atención veterinaria a las familias, cuida la economía de los hogares y contribuye a una convivencia más saludable en toda la ciudad.



