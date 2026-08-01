Importante operativo dejó a cuatro personas detenidas y secuestró de estupefacientes

• Se realizaron allanamientos en los barrios Libertad y la Negrita

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas, demoraron a dos hombres y dos mujeres, secuestraron, cocaína, marihuana, dinero en efectivo, guaraníes, teléfonos, computadoras entre otros elementos desarticulando así dos presuntos centros de distribución de estupefacientes.

En el marco de una investigación minuciosa de un presunto centro de distribución de estupefacientes, los policías antinarcóticos en la noche del martes demoraron a una pareja que se desplazaba en una motocicleta Yamaha XTZ 250 por la avenida Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner.

Allí se constató que los mismos tenían en su poder un envoltorio de cocaína, apta para la confección de 75 dosis, dos teléfonos y dinero en efectivo.

Lo que se secuestró y la pareja quedo a disposición de la Justicia.

Por otra parte, al dar conocimiento al Juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, se solicitó orden de allanamiento para la vivienda ubicada en el barrio La Negrita, domicilio de la pareja detenida.

También con mas datos recabados se solicitó la orden de requisa para otro domicilio en el barrio Libertad, el mismo era de otra pareja que se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Las ordenes de allanamientos fueron concretadas el miércoles último en horas de la mañana, en el barrio Libertad se procedió a la detención de la segunda pareja implicada, como así también cocaína, marihuana, dinero en efectivo, dos teléfonos, una balanza, dos posnet y una motocicleta Zanella ZB.

En tanto que en la vivienda ubicada en el barrio La Negrita secuestraron cocaína fraccionadas en dosis, más de siete millones de pesos en efectivo, guaraníes, una computadora, una balanza y otros elementos de interés en la causa.

Se contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa, y de la dirección general policía científica.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia.