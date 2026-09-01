La historia de mi madre ligada a Laguna Naineck

Cada vez que se celebran acontecimientos centenarios como ocurriese el 28 de septiembre en Laguna Naineck, regresa a mi vda parte de mi historia familiar ya que mi madre, Leonides María Adelina Gómez Díaz, una elegante correntina nacida en Perugorría , Corrientes, el 22 de abril de 1913 , fue maestra en la escuelita rancho de la localidad que acaba de celebrar los 100 años de su fundación.

Había egresado como docente en un colegio de Mercedes.

Tras peregrinar largo tiempo por Buenos Aires- donde se otorgaban los nombramientos para el ejercicio docente en las escuelas nacionales del país-consiguió que se la destinase a una escuela formoseña en las épocas del presidente Juan Perón.

Ocurrió cuando un hermano suyo, Gerardo Samuel Gómez, quien fuese egresado de la Escuela Mecánica del Ejército y que había trabajado con el renombrado coronel Franklin Lucero quien ofici´+o de intermediario con el coronel Sosa Molina quien fuese ministro de Educación en el gabinete del General.

Todo era desconocido para ella, inclusivo Formosa capital y más aún Laguna Naineck.

Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de trabajar sacó pasajes en el buque Verna y realizó los cuatro días de la travesía entre el puerto de Buenos Aires y el de Puerto Pilcomayo.

Desde allí se trasladó e una carreta tirada por bueyes hasta su destino final, Laguna Naineck.

Durante mis viajes al interior, conocí en Naineck a un amable director de escuela- en ese caso la que funcionaba en moderno edificio del Plan Quinquenal- quien me llevó hasta el mismo lugar donde estaban aún restos de la precaria escuelita donde ejerció mamá.

Es más, me mostró el registro escolar donde apareció su nombre , su firma y su inolvidable letra que me generaron una combinación de sensaciones ya que me exponían parte de una historia de doña Adelina que desconocía.

Siguió su misión docente en una escuela para aborígenes de Bartolomé de las Casas y en la escuela 25 de Comandante Fontana hasta recalar en Formosa capital donde se acogió a la jubilación.

En Fontana conoció a mi padre José María Urbieta, Pataíto, quien fuese empleado municipal. Del matrimonio nacimos mi hermana Blanca y yo.