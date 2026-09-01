El deporte de alto rendimiento celebra un año de la inauguración de la pileta olímpica y la pista de atletismo

Fue exponencial el crecimiento que experimentaron ambas disciplinas a partir del desarrollo de diversas actividades tendientes a aumentar el número de atletas en la provincia de Formosa.

El gobernador Gildo Insfrán inauguró el 30 de septiembre de 2025 la pileta olímpica, cubierta y climatizada, junto a la pista de atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad de Formosa.

En un informe pormenorizado a un año de la apertura, se comenzó indicando que la pileta olímpica permitió que 11 escuelas de natación puedan sostener sus entrenamientos y el desarrollo de clases. También, el aumento de la matrícula de nadadores, al contarse, en este primer año, con 906 nadadores registrados.

Del mismo modo, se desarrollaron 11 torneos en distintas categorías, regionales, locales y participando de ellas provincias del Nordeste y nadadores de la República del Paraguay. Además, se realizaron dos torneos de postas por equipos, un torneo de verano de escuelas públicas de natación.

De esa manera, la natación dio un salto de calidad y se posicionó a nivel regional, logrando reunir a nadadores a nivel mundial, como los 250 participantes de la Copa Panamericana y el Campeonato Sudamericano de Triatlón 2026.

Controles generales

Por otra parte, se subrayó que de manera continua se llevan adelante controles generales de los nadadores, que es un requisito que debe cumplir toda persona que nada. Ello abarca los chequeos cardiológicos y de resistencia, los cuales son llevados adelante por especialistas en esta área.

Fue así que, durante este primer año, cientos de niños, niñas, jóvenes y personas mayores de escuelas públicas del interior y de la ciudad capital efectuaron actividades en el complejo. Del mismo modo, visitantes de otras provincias tuvieron oportunidad de realizar observaciones guiadas y conocer cómo funciona la infraestructura, que cuenta con personal capacitado.

A su vez, se dictaron charlas y capacitaciones a entrenadores, profesores, nadadores, personal de mantenimiento, apuntando a profesionalizar esta disciplina.

Asimismo, se celebró un convenio con el Profesorado en Educación Física para la realización en el natatorio de las clases prácticas de sus estudiantes y el desarrollo del trayecto de guardavidas de dicha carrera.

Prácticas y entrenamientos

Cabe destacar que en estas instalaciones realizan sus entrenamientos y prácticas tanto la asociación formoseña de deportistas de triatlón y la de guardavidas de la provincia, así como el personal de la Policía de Formosa, como bomberos e infantería, y nadadores que forman parte del seleccionado Sub 18 en pentatlón y triatlón.

Con respecto a la pista de atletismo internacional en Formosa, se indicó que desde su habilitación distintas escuelas de running desarrollan sus actividades allí. Además, con la creación de una escuela de atletismo, que lleva el nombre de “Tito” Robles, destinada a niños y niñas desde los cinco años a 18, ya son un total 45 nuevos atletas los que se están formando en esta disciplina. A esto se suma que en ese espacio se capacitan y forman los profesores de Educación Física.

Por otra parte, el deporte adaptado y el atletismo para personas con discapacidad también tienen su lugar. Atletas del Ministerio de la Comunidad, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, desarrollan sus actividades en la pista, al igual que el Ministerio de Cultura y Educación, a través del Departamento de Deporte Adaptado.







