El centenario de Laguna Naineck y un pedido para que la Nación no abandone la seguridad en la frontera

Hizo mucho calor el 28 de septiembre en Laguna Naineck y , sin embargo, nadie se quiso perder en el pueblo el acto central por la celebración del primer centenario de su fundación.

Esta comunidad que tiene como intendente a un muy activo Julio Murdoch y que se ha destacado por reflejar en hechos concretos la decisión política del Modelo Formoseño de darle oportunidad de realizarse plenamente a los pequeños productores agropecuarios a través del PAIPPA así como también de ver que ello fructificó con incorporar a la zona a la política de diversificación de cultivos.

Gildo Insfrán y ministros de su gabinete se sumaron a esta celebración que tuvo que como grato escenario a un multitudinario público conformado por representantes de los distintos sectores de la comunidad, parte de la cual se expresó vivamente, al sumarse del desfile cívico y militar que allí se desarrolló en una de sus avenidas centrales.

Hubo clima de fiesta, de alegría popular e inclusive un protagonismo colectivo que contó con la presencia de niños, jóvenes y adultos de escuelas, entidades tradicionalistas y deportivas ; instituciones públicas y privadas; gauchos montados a caballos y además motociclistas que generaron un grato e histórico festejo para el que, según se notó, se prepararon los habitantes de esta localidad con entusiasmo y antelación.

Insfrán hasta habló de “una fiesta de la democracia “ al observar que participó de la ceremonia Nino Salinas, un dirigente radical que había ganado la intendencia municipal de Naineck en 1983.

Destacó sus cualidades personales y el modo como, en ese entonces, la dirigencia política se respetaba, fuera el que fuese sur origen ya que el mandatario comparó esa bienvenida y amable relación con los tiempos actuales en los que no se asoman gestos de respeto hacia al adversario sino todo lo contrario.

Evocó el tiempo en el que debía viajar desde Laguna Blanca hacia la ciudad capital o Clorinda en medios de transporte automotor de a empresa Pilcomayo y cuyos pasajeros eran estricta y extrañamente controlados por efectivos de Gendarmería Nacional en un puesto cercano a Naineck.

Aprovechó la referencia para interrogarse acerca de “que pasó con el Escuadrón 16 que en la actualidad ha derivado sus efectivos a Chaco dejando totalmente abandonada su responsabilidad de custodiar la frontera norte de la patria”.

Es que existen 850 kilómetros de frontera con Paraguay y otros 200 en jurisdicción del río Paraguay.

A raíz de la retracción de su cauce el río Pilcomayo solo está presente en la provincia en 30 kilómetros, aunque hay quienes aún creen que la frontera norte está representada por todo el cauce existente entre el río Paraguay y el límite con Salta.

El río ya no escurre en esa zona que está cubierta de pastizales y con áreas cubierta del limo que ha abandonado el Pilcomayo en sus repetidas crecientes anuales.

Insfrán anhela que el gobierno nacional adopte medidas para que la Gendarmería retorne a su reconocida misión de vigía norteño porque el retiro de los efectivos ha generado situaciones enojosas como por ejemplo la campaña de medios nacionales que responsabilizan a Formosa de todos los actos delictivos que ocurren, tales como el contrabando y el narcotráfico.

Aquí dejó entrever su opinión que "en Formosa nos conocemos todos y sabemos quien es quien" a la horade detectarse esas anomalías.

Contó sobre un extraño suceso que aconteció hace poco en el oeste: la provincia tuvo que enviar a la Policía para sacar a las maquinarias brasileñas que habían ingresado 800 metros en territorio formoseño , en apariencia para la tala montaraz.

Quiere que, ante la inexistencia de señales claras que sirvan para determinar la frontera real de Formosa y Argentina, se apele a los hitos ya existentes a raíz de tratados binacionales ya acordados con los vecinos, para hacer valer efectivamente la sobernía nacional..

No dejó de comentar lo atinente a las discusiones generadas por la interpretación constitucional respecto de la elección de sus autoridades y la durabilidad de los mandatos.

Para el gobernador en la provincia se ha determinado ya la periodicidad de cuatro años de la gestión, aunque mencionó la insistencia de los medios porteños de comunicación en lo atinente a la alternancia.

Interpreta que la alternancia no se resuelve en Buenos Aires, sino que la resuelve el pueblo de Formosa.

A su concepto le puso un moño, como en otras ocasiones: “En Formosa no votan los porteños, sino los ciudadanos formoseños, el pueblo formoseñ



