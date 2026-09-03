Herido de arma blanca: la Policía detuvo al presunto autor

El procedimiento se concretó luego de una rápida investigación iniciada tras un hecho ocurrido en el barrio Liborsi de esta ciudad

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, intervinieron ante un requerimiento registrado a través de la línea de emergencias ECO 911, por un hombre que sufrió heridas producidas con un arma blanca.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 4:55 horas, en inmediaciones de las calles Misiones y Saavedra, del barrio Liborsi, donde los policías realizaron las averiguaciones correspondientes y establecieron las circunstancias en las que se habría producido la agresión.

La víctima fue auxiliada y trasladada inicialmente a un centro de salud de la zona, para luego ser derivada al Hospital Central, donde recibió atención médica.

Posteriormente, radicó la denuncia y aportó datos que permitieron orientar la investigación para identificar al presunto responsable del ataque.

En el lugar del hecho, efectivos policiales realizaron las actuaciones procesales correspondientes, con la intervención de integrantes de la Dirección General de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas inherentes a sus funciones.

Como resultado de las diligencias investigativas, integrantes de la Brigada Investigativa de la dependencia lograron localizar y detener al presunto autor del hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma blanca que fue encontrada entre las pertenencias del detenido y que será sometida a las pericias correspondientes para establecer su vinculación con la causa.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron puestas a conocimiento de la magistratura interviniente y se continúan con las diligencias procesales para el total esclarecimiento del caso.



