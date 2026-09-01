Especialista resaltó que las capacitaciones en torno a lo digital son “una clara política educativa en Formosa”

Según subrayo, existen “todas las condiciones” para desarrollar una formación “integral” merced a “una decisión del gobernador Gildo Insfrán”, a partir de la cual se impulsó el Programa “Consuma Conciencia”.

En el marco del Programa “Consuma Conciencia” que desarrolló su cuarta jornada de capacitación en la mañana de este viernes 25, en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, se resaltó que “Formosa es la primera provincia del país en trabajar la educación digital de una forma integral”, merced a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán.

Así lo afirmó en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el doctor en Educación Carlos Vigo, quien es de Posadas, Misiones. El especialista había disertado también el día anterior en la ciudad de Clorinda, en la continuidad de estas actividades de formación dentro del mencionado programa.

En ese sentido, según indicó, se abordaron “las temáticas de los vínculos e inteligencia emocional aplicada y seguridad psicológica. Y todo esto, como base y piedra angular de la educación digital”, siendo Formosa “la primera provincia del país en hacerlo como una clara política educativa. Así que es motivo de orgullo y de compromiso de parte de nosotros de acompañar este proceso”, subrayó contundente.

En ese contexto, distinguió que la formación que se brinda, “a través de un trabajo mancomunado entre los organismos participantes, tiene un enfoque integral, crítico, creativo, a diferencia de otras partes que lo abordan de manera aislada, atomizada y no integrada al sistema educativo”.

Para lograr esto también puso en relieve que existen las “todas las condiciones” dadas a partir de la “decisión política del gobernador Insfrán y el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación”, así como de la participación de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y del Instituto de Asistencia Social (IAS).

Otra arista que consideró importante señalar el especialista es que se conformó un equipo idóneo en la materia con un carácter “federal”. Afirmó esto al mencionar que los otros colegas son de Rosario y la Provincia de Buenos Aires.

Pérez

El administrador general del IAS, el arquitecto Edgar Pérez, por su parte, recordó que esta cuarta jornada de capacitación se dirigió a directivos, delegados zonales, supervisores y equipos técnicos de los organismos antes mencionados.

También realzó la actividad que había comenzado en la ciudad de Clorinda, al marcar que a través de ella “se brindan herramientas a los docentes a los fines de que ellos sigan consolidando su rol de educador en estos nuevos tiempos, atravesada por la evolución tecnológica”.

Ante ello, se hace necesario “trabajar sobre este tema, ya que se trata de una problemática que ha ido creciendo en el tiempo, los efectos negativos que, muchas veces, tienen el uso desmedido de las nuevas tecnologías y los dispositivos que interfieren en la etapa de formación, el dictado de clases en la conducta de los alumnos y también tiene consecuencias en la salud metal”, explicó.

E informó, por último, que “se superaron los cinco mil docentes que participaron de las dos jornadas”, lo que “ratifica también la decisión del gobernador Insfrán de seguir profundizando de forma integral en torno a la educación digital, así como en otros temas que hacen a esta cuestión”.



