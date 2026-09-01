El ministro Aráoz consideró “fundamental” brindar una educación digital integral

Ante los efectos que plantea a la humanidad la inteligencia artificial con su impacto en todos los órdenes de la vida, se sigue avanzando con las capacitaciones del Programa Consuma Conciencia, donde se ofrecen herramientas de prevención en torno a esta temática, ya que de no hacerlo, advirtió que “tendría consecuencias no solo sobre el sistema educativo, sino sobre nuestro pueblo”.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, al participar del cuarto encuentro modalidad taller en el Galpón “C” del Paseo Costanero en la ciudad capital este viernes 25, correspondiente al Programa Consuma Conciencia, puso en relieve este programa de educación digital integral, donde disertó el doctor Carlos Vigo, quien está llevando adelante estas capacitaciones junto a un equipo de especialistas en la materia.

Cabe señalar que la promoción de esta propuesta tiene como participantes a la cartera educativa, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el Instituto de Asistencia Social (IAS). “En ese marco, se reservó un espacio para trabajar con el equipo de conducción del Ministerio, integrado por los delegados zonales de toda la provincia, equipos técnicos y directores, así como jefe de áreas de todos los niveles y modalidades”, detalló el funcionario acerca de quiénes fueron los asistentes de esta capacitación.

En el marco del tema “De la pereza cognitiva a la seguridad psicológica: Claves para la gestión educativa”, se brindaron “modernas herramientas”, las cuales son fundamentales, teniendo en cuenta cómo “afecta a la humanidad la Inteligencia Artificial”, planteando que “es, por ejemplo, cuando se va cediendo no solo la capacidad de aprendizaje, sino también de resolución de problemas”.

Ante esto, de ninguna manera se puede permitir tener una “actitud” indiferente, sino que, por el contrario, más todavía el compromiso y la responsabilidad están puestos en “enseñar y educar”, afirmó categórico.

Por tanto, “en primer lugar, -pormenorizó Aráoz-, nosotros hemos adoptado el planeamiento estratégico como herramienta central y de uso cotidiano. En segundo lugar, dentro de eso, la detección de problemas es esencial y éste fue detectado con tiempo y lo más importante la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de invertir en su abordaje, ya que sabemos que no hacerlo tendría consecuencia no solo sobre el sistema educativo, sino sobre nuestro pueblo”.

Es decir que en base a ello se gestiona este tema clave, incluso “más allá del actual escenario socioeconómico nacional y la salvaje desinversión en las provincias por parte del Estado nacional, más el incumplimiento de leyes de la Constitución Nacional”, advirtió.

Sin embargo a pesar de todo esto, recalcó nuevamente que “no se puede mirar hacia un costado”, sino que se “tomó esa decisión desde el Gobierno provincial, y nosotros lo estamos ejecutando” de manera coordinada, teniendo una planificación, por lo que “creemos que el impacto de esto será altamente positivo”.

En ese sentido, valoró, en particular, el interés demostrado por los docentes, “quienes participan de todas las actividades, así que es fundamental seguir avanzando, puesto que su impacto se verá reflejado en las aulas, pero fundamentales en los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje”, concluyó.



