La Municipalidad realizará la primera Expo Construir con importantes beneficios para los vecinos

El 10 y 11 de octubre, el Playón del Paseo Ferroviario será escenario de la primera edición de Expo Construir, una propuesta que reunirá a empresas del sector de la construcción, profesionales y áreas municipales, con promociones, descuentos y beneficios especiales para los vecinos.

Durante la mañana del viernes, se realizó una reunión organizativa, con vistas a lo que será este importante evento.

Se trata de una iniciativa pensada para quienes proyectan construir, ampliar, refaccionar o mejorar sus viviendas, concentrando en un mismo espacio productos, servicios, asesoramiento profesional y facilidades para la realización de trámites.

Durante las dos jornadas participarán más de 10 empresas vinculadas al sector de la construcción, que expondrán sus productos y servicios y ofrecerán importantes descuentos, promociones y condiciones especiales para quienes visiten la Expo.

Uno de los principales beneficios estará vinculado al asesoramiento y los servicios profesionales. En el marco de Expo Construir se realizará la firma de un convenio con los colegios y entidades que representan a arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra, mediante el cual se establecerán descuentos en los honorarios profesionales para la realización de planos que deban ser presentados ante la Municipalidad.

A este beneficio se sumará una medida especial de la Municipalidad de Formosa: durante la Expo, los vecinos podrán acceder a una bonificación del 30% para retirar documentación o iniciar trámites vinculados a obras privadas.

Además, las áreas municipales correspondientes estarán presentes durante ambas jornadas para brindar información y asesoramiento, facilitando a los vecinos el acceso a los diferentes procedimientos necesarios para avanzar con sus proyectos.

De esta manera, Expo Construir busca generar beneficios concretos en toda la cadena necesaria para llevar adelante una obra, articulando al Municipio, profesionales y empresas privadas para reducir costos y facilitar el acceso de los vecinos a materiales, servicios y trámites.

Un fin de semana con múltiples propuestas

Expo Construir se desarrollará los días 10 y 11 de octubre en el Playón del Paseo Ferroviario, en un fin de semana que contará además con diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales.

La programación incluirá el King Trail, la Fiesta de la Cerveza – Oktoberfest, propuestas gastronómicas y shows en vivo, conformando una amplia agenda para disfrutar en familia y con amigos.

Con la primera edición de Expo Construir, la Municipalidad de Formosa suma una nueva propuesta destinada a acompañar a los vecinos, impulsar la actividad económica local y generar herramientas que hagan más accesible construir, ampliar o mejorar una vivienda en la ciudad.







