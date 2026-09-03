Entregaron indumentaria deportiva en la apertura de las finales provinciales de pádel y hockey

Las competencias que iniciaron este martes 8 corresponden a los Juegos Evita Formoseños, que van por su tercera edición, impulsados por el Gobierno provincial.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia de Formosa, Mario Romay, entregó indumentaria este martes 8, durante un acto celebrado en la mañana que fue previo a iniciar las finales provinciales de pádel y hockey correspondientes a los Juegos Evita Formoseños.

La sede de estas competencias es el Microestadio de Hockey, donde se encuentra la cancha provincial de césped sintético, así como las canchas de pádel, infraestructuras deportivas que cumplieron dos años desde que fueran inauguradas por el gobernador Gildo Insfrán en la ciudad de Formosa.

Tras recordar este hecho ocurrido un 7 de septiembre de 2024, el funcionario se refirió a las competencias, indicando que se convocaron a equipos femeninos como masculinos para disputar las finales de las dos disciplinas antes mencionadas.

“Los deportistas que juegan las finales representan a distintos puntos de la provincia”, destacó Romay, quien también resaltó el crecimiento de ambos deportes, producto del impulso del Gobierno de Formosa a la realización de estos torneos que buscan “promover el semillero con el empuje muy fuerte a las formativas”.

“Así que llegaron de todos lados a la ciudad capital: Laguna Naineck, Belgrano, Laguna Blanca, Fontana, Ibarreta, es decir, todo el interior está participando”, sostuvo y marcó, en ese sentido, que lo logrado es también “gracias a esta infraestructura deportiva porque permite que se vayan sumando equipos”.

De esa forma, cada vez más va “ganando interés entre los jugadores y las jugadoras y, a la vez, eso eleva el nivel también”, completó.

Por otro lado, las finales provinciales se extenderán hasta el miércoles 9 al mediodía, si todo se da como está previsto desde la organización.

En ese punto también Romay expuso que “el Gobierno de Formosa, a través de la Secretaría de Deportes, cubre todos los gastos de traslado, indumentaria deportiva, alimentación, seguros y cobertura médica. Para ello, colaboran distintos organismos con el fin de acompañar en todo lo que sea necesario”.



