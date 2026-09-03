El Gobernador inauguró el centro de salud de San Hilario

Esa comunidad del Departamento Formosa celebró la llegada del primer mandatario, recibiéndolo con enorme alegría. Con esta habilitación, ya son 195 centros sanitarios construidos, refaccionados y ampliados durante la gestión de Insfrán al frente del Ejecutivo Provincial.

El gobernador Gildo Insfrán inauguró, en la mañana de este martes 8, la refacción integral del centro de salud de la localidad de San Hilario. Lo hizo acompañado por funcionarios del Gabinete, legisladores nacionales y provinciales, así como autoridades de la órbita municipal y otras instituciones invitadas.

En el comienzo de la ceremonia, como es tradicional, se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, con acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa.

Por la visita del primer mandatario a la localidad, el presidente de la Comisión de Fomento, Salvador Figueredo, a través de un decreto, lo declaró Huésped de Honor, al igual que a toda su comitiva oficial.

Posteriormente se escucharon las palabras del director del Hospital de Gran Guardia, el doctor Samuel Benchetrit, quien resaltó que esta obra “marca un antes y un después en nuestra comunidad”, al valorar de esa manera la refacción integral hecha en “nuestro querido centro de atención primaria de la salud de San Hilario”.

Por ello, subrayó que fue “día de inmensa alegría y profundo orgullo para todos nosotros”, puesto que “este espacio histórico que se transformó por completo permitirá brindar una atención digna y moderna”. Luego se refirió a su historia personal, relatando que había nacido en la provincia de Córdoba, “pero hace ya 14 años que Formosa me abrió sus brazos, me cobijó, dándome la oportunidad laboral y profesional”.

A lo largo de este tiempo, aseguró que fue testigo directo de la “evolución constante, planificada y pujante que mes a mes y año tras año tiene esta provincia justamente por la política de Estado implementada a través del Modelo Formoseño”.

“Por eso, les digo, con el corazón en las manos, que me siento un formoseño más”, acentuó orgulloso.

Benchetrit, también, no olvidó mencionar el actual contexto nacional “sumamente difícil donde vemos un Gobierno central que cada día hace más recortes, desfinancia a las provincias y está ausente de las necesidades de la gente”. Y destacó que pese a “ese desamparo y desidia centralista, me enorgullece poder pararme firmemente junto a ustedes y decir que en Formosa sí hay un Estado presente”.

En este punto, elogió al gobernador Insfrán, diciendo que es un mandatario que “gobierna con coraje y visión estratégica”.

Tras sus palabras, en la ceremonia se procedió a proyectar el video institucional con los detalles de la construcción del moderno centro de salud, y luego un vecino, Hernán Adorno, sostuvo que el pueblo “abrazó” al Gobernador, ya que lo “recibió con alegría y mucho entusiasmo”.

Dijo esto en alusión a la gran bienvenida que le dio, porque aseveró que “este acto que nos convoca representa fielmente las ideas” del Peronismo, puesto que “esta obra le dará un beneficio muy grande a esta localidad”.

“Por eso es fácil entender cuando las obras se proyectan y se concretan”, manifestó, contrastando ello con el Gobierno nacional. En ese sentido, reprobó que la gestión mileísta “gobierna a espaldas de los trabajadores”.

Asimismo, condenó que “se ha dedicado pura y exclusivamente a desfinanciar a las provincias, a la salud, la educación, jactándose de hacer el ajuste más grande de la historia argentina”.

Agradecimiento

Figueredo, por su parte, expresó su profundo agradecimiento al Gobernador por hacer realidad esta obra destinada a atender la salud de los habitantes de San Hilario.

En el cierre del acto, se realizó el corte de cinta y el descubrimiento de la placa recordatoria, dejando oficialmente inaugurada la obra.

Tras ello, Insfrán recorrió el edificio tomando contacto con su personal, visualizando las áreas y los espacios, así como las instalaciones acondicionadas y equipadas con todo lo necesario para brindar una atención de calidad en materia de salud.







