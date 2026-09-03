El centro de salud “Dr. Luis María Codda” inició las actividades por el mes de la prevención del suicidio

Mediante una charla que contó con la asistencia de más de un centenar de alumnos de la EPEP N°445, donde se abordó el cuidado de la salud mental a través del desarrollo de distintos temas.

En el marco del mes de la prevención del suicidio, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el centro de salud “Dr. Luis María Codda” llevó adelante una jornada de promoción y concientización sobre salud mental en la EPEP N°445 “Dr. Esteban Laureano Maradona”, ubicada en el barrio capitalino Liborsi.

El encuentro, denominado “Tu vida importa: hablemos de salud mental”, fue organizado por el servicio de psicología del mencionado efector sanitario y estuvo destinado a los alumnos de 5° y 6° grados del turno mañana, con la participación de alrededor de 120 niñas y niños.

Al respecto, el director del centro de salud, doctor Raúl Meneghini, explicó que esta jornada marcó el inicio de las actividades previstas para septiembre, mes en el que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cada 10 de septiembre.

“Una de nuestras propuestas es acercarnos a las escuelas tanto de nivel primario como secundario para trabajar estos temas con los niños y adolescentes”, señaló el funcionario en ese sentido.

Asimismo, en relación al encuentro desarrollado durante esta mañana, destacó “la gran participación de los estudiantes” y anticipó que la misma actividad se replicará en horas de la tarde, desde las 14 horas, para las niñas y niños que concurren al turno tarde, también de 5° y 6° grados”.

Durante el taller se desarrollaron distintas dinámicas destinadas a generar un espacio de participación y reflexión, poniendo el foco en la importancia de cuidar la salud mental y las emociones desde edades tempranas.

En ese sentido, Meneghini detalló que “fue un taller muy interactivo, en el que se hizo hincapié en la concientización de los alumnos sobre la importancia de la salud mental, en el que se habló, además, de autoestima y de poder pedir ayuda frente a distintas situaciones”.

El acompañamiento como herramienta de prevención

El director señaló, que abordar estas temáticas en el ámbito educativo permite generar espacios de escucha y brindar herramientas acordes a cada etapa del crecimiento, favoreciendo que los estudiantes puedan identificar aquello que sienten y recurrir a personas de confianza cuando necesiten acompañamiento.

Asimismo, informó que el cronograma de actividades continuará durante todo septiembre y alcanzará a niñas, niños y adolescentes que concurren a los establecimientos educativos comprendidos dentro del área programática del centro de salud “Dr. Luis María Codda”.

Finalmente, explicó que los temas de cada encuentro serán adaptados de acuerdo con las edades de los destinatarios, para que los contenidos y las actividades respondan a las necesidades propias de cada grupo.

“Cada una de las charlas tiene un enfoque distinto porque la propuesta es que podamos tratar la salud mental y la prevención desde una perspectiva adecuada para cada etapa, generando espacios donde los participantes puedan expresarse, ser escuchados y saber que siempre es posible pedir ayuda”, concluyó.



